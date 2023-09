Messi se quejó del trato del PSG por ser “uno de los pocos jugadores campeones que no tuvo reconocimiento”

El jugador del Inter Miami se mostró con malestar por su paso por el conjunto francés en la entrevista que le dio a Migue Granados.

Lionel Messi le brindó una entrevista a Migue Granados en su programa “Soñé que volaba”, que se emite por el canal de streaming llamado OLGA. El futbolista de Inter Miami habló con tranquilidad sobre algunos tópicos que no abordó en muchos de los reportajes que brindó.

La variedad de temas que tocaron le permitió referirse, entre otras cosas, a su rutina en Miami, su frustrado paso por Paris Saint Germain y la paternidad junto a Antonela Roccuzzo. El futbolista se encuentra hace pocos meses en Estados Unidos, tras abandonar el fútbol francés en medio de distintas polémicas.

“Nos levantamos a las 7 con los nenes, desayunamos y a veces los llevo y a veces no al colegio. Después al club, arrancamos temprano. En el club tenemos horarios, como todos. Hay multas… Entrenamos y vuelvo a casa a la 1. Ahí comemos, vamos a dormir la siesta. Después vemos la tele: series, películas, lo que pinte. Después vamos a buscar a los nenes y otra vez entrenamiento”, comentó sobre su actualidad familiar en Miami.

Claro que también recordó su pasó por el PSG, aunque no guarda buenos recuerdos de lo que ocurrió en Francia. “Se dio así. No fue como esperaba”, comentó en primer lugar. Además, se mostró molesto por como se desarrolló su paso, en especial después de conquistar la Copa del Mundo: “Me tocó ser campeón del mundo ahí. Todo pasa por algo. Fui uno de los pocos jugadores campeones que no tuvo reconocimiento ahí”.

Con más de 300.000 espectadores en vivo, Lionel Messi se refirió a su relación con sus hijos, ante la consulta de qué clase de padre es con sus tres hijos. “Creo que soy buen padre, sí. Que estoy, que intento inculcarle a mis hijos los valores que me enseñaron a mí de chiquito. Siempre dije que soy cómo soy por lo que aprendí de chico, también por lo que aprendí en el club (Barcelona)”, comentó el rosarino.

Incluso, se animó a especular con la posibilidad de tener un cuarto heredero, además de uno de los sueños que tienen con su pareja: “No sé si cerré la fábrica, me gustaría uno más. A ver si llega la nena”. Una de las curiosidades que dejó la charla con Migue Granados es que reveló sus preferencias a la hora de chatear por las aplicaciones: “No soy mucho de usar stickers, no uso sticker míos. Soy bastante cortante para los WhatApps. Tengo que se me vea cuándo estoy en línea. No mando audios, prefiero más mensajes”.

“Tengo amigos de confianza. Uno de mis mejores amigos es el primo de Antonella, ahí la conocí a ella. En la Selección, de la generación anterior compartí mucho con Mascherano, Pocho (Lavezzi), Kun (Agüero). El Kun desde que llegué (a Miami) lo vi una vez nada más. Después nos fuimos haciendo amigos con muchos, con Fideo estuvimos toda la vida juntos. El hecho de compartir equipo, el día a día”, se refirió a su círculo más cercano, del cual forman parte algunos de sus excompañeros.

Por último, dejó una referencia sobre las chances de jugar en Argentina al mencionar que “siempre estuvo la idea de poder disfrutar del fútbol argentino, de poder jugar en clubes de cuando era chiquito y yo iba a la cancha”. En esa línea, se mostró feliz por el reconocimiento que recibió Ángel Di María en su visita a la cancha de Newell’s, en la despedida de Maxi Rodríguez. “Sabía que a Di María lo iban a recibir así”.

(Canal26)