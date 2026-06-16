Messi compartió un mensaje inspirador antes del debut de Argentina en el Mundial

El capitán de la Selección publicó una imagen del plantel en ronda durante un entrenamiento.

Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram el lunes por la noche para enviar un mensaje claro en la previa del debut de la Selección argentina ante Argelia, en el marco del Mundial 2026.

En la publicación, compartió una imagen del equipo reunido en ronda durante un entrenamiento en Kansas, acompañada por la palabra «Juntos» y una bandera argentina.

Este posteo se realizó justo antes del esperado estreno mundialista del conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que comenzará la defensa del título conseguido en Qatar 2022, en un clima de gran expectativa entre los aficionados.

Messi optó por mostrar una escena íntima del grupo, donde todos los futbolistas se encuentran reunidos en el campo de juego. La imagen busca transmitir unidad, concentración y sentido colectivo de cara al primer gran desafío del torneo.

La publicación fue hecha a través de las historias de Instagram, un formato que permanece visible por 24 horas, y rápidamente resonó entre los seguidores argentinos, quienes interpretaron el mensaje como un símbolo de cohesión interna antes del debut.

En los últimos días, el capitán argentino ha estado activo en redes sociales, compartiendo contenido relacionado con los entrenamientos, el ambiente del plantel y la preparación final para una Copa del Mundo donde volverá a ser la principal figura.

La frase «Juntos» encapsula el espíritu que tanto Messi como el cuerpo técnico han buscado fomentar desde el inicio del exitoso ciclo de Scaloni: un equipo que no solo es competitivo, sino que también está emocionalmente unido.

Argentina se enfrentará a Argelia este martes en Kansas, dando inicio a una nueva ilusión mundialista con Messi nuevamente liderando al seleccionado campeón del mundo.

(Cadena3)