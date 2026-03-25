Mercado Pago confirmó la mejor noticia para Shein en Argentina

Mercado Pago, la billetera virtual más usada en Argentina, acaba de confirmar una gran noticia para Shein y todos los usuarios.

Mercado Pago, la billetera virtual de Mercado Libre, confirmó una noticia que dejó sorprendidos a todos sus usuarios. La misma tiene que ver con las plataformas asiáticas Shein o Temu, brindando una solución esencial para las compras en el exterior.

La billetera virtual de Marcos Galperín avanza todos los días y presenta mejoras constantes para que sus usuarios sigan utilizándola diariamente. Esta vez confirmaron una novedad que tiene que ver con las compras internacionales y la facilidad para realizar este tipo de transacciones.

Mercado Pago facilita las compras en Shein

Las compras en plataformas asiáticas son furor en Argentina y Mercado Pago lo sabe muy bien. Por esa razón desde la billetera virtual habilitaron los pagos en sitios como Shein o Temu, facilitando así la compra y compitiendo directamente con entidades bancarias.

La billetera virtual permite comprar con dinero en cuenta o tarjetas asociadas directamente desde Mercado Pago, con lo cual es un gran beneficio para ellos. Sin embargo lo más novedoso es que ya no se necesitarán autorizaciones adicionales para efectuar el pago. Será mucho más sencillo y en pocos segundos.

El objetivo de Mercado Pago es que el dinero que tienen los usuarios en la billetera no salga de allí, es decir que no se transfiera a una cuenta bancaria para realizar operaciones. Por eso mismo los pagos a Shein o Temu desde la fintech ahora son más fáciles y sin rodeos. Una visión que le permite aumentar en TPV o Total Payment Volume.

Otra ventaja de pagar en plataformas internacionales con Mercado Pago es que el valor del dólar se toma en el momento y se actualiza minuto a minuto, al contrario de lo que ocurre cuando abonamos con tarjeta de crédito bancaria que toma el precio de esta moneda al momento del cierre.

La billetera virtual de Galperín busca expandirse todavía más y no solo en Argentina sino también en el exterior con novedades que son claves para los usuarios.

(Urgente24)