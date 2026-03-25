Menéndez: “Tenemos la mira puesta en Chaco For Ever”

Gimnasia y Esgrima tiene un partido importante en la provincia de Chaco, dado que intentará sumar de a tres en casa ajena y en lo que va del torneo de la Primera Nacional.

“Estamos concentrados en el partido con Chaco For Ever”, aseguró el delantero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy Cristian Menéndez, dejando atrás el traspié de la fecha anterior, buscando “seguir mejorando para volver a ganar”.

Consideró que este nuevo desafío “será duro”, indicando que “prevalecerá la disputa aérea”, por lo que “tendremos que saber ganar la segunda pelota” y, para ello, “enfocamos los entrenamientos en ese sentido”.

“Pasamos página rápidamente”, expresó con respecto al partido con Tristán Suárez y recalcó que Gimnasia “está enfocado en el partido con Chaco For Ever”, ya que “será un torneo largo como para seguir pensando en lo pasado”.

“Seguimos entre los primeros de la zona, eso nos deja tranquilos”, manifestó el “Polaco”.

En otro orden, Menéndez se mostró “agradecido” con los hinchas del “Lobo” por “acompañarnos en cada momento. Sigamos juntos, esto es un traspié que puede ocurrir, pero lo vamos a revertir”, finalizó.