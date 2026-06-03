Mendieta impulsa la municipalización del Hospital Nuestra Señora de El Carmen

El concejal justicialista Adrián Mendieta presentó un proyecto de ordenanza que propone avanzar en la municipalización del Hospital “Nuestra Señora de El Carmen”, iniciativa acompañada por más de un centenar de firmas de vecinos que manifiestan su preocupación por la situación actual del sistema de salud local.

La iniciativa busca generar una descentralización del los servicios que le son competencia del gobierno provincial, como la salud, buscando la firma principalmente de un convenio de cogestión.

La propuesta surge en el marco de la reclasificación del establecimiento sanitario dispuesta mediante el Decreto Provincial N.º 27-S/2023, que redujo al hospital a la categoría de Nivel I, limitando su capacidad operativa y asistencial.

El proyecto declara de interés municipal la optimización y fortalecimiento del sistema de salud pública local, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal a iniciar las gestiones necesarias ante el Ministerio de Salud y el Gobierno de la provincia para analizar la transferencia de competencias y la eventual administración municipal del nosocomio.

Asimismo, la iniciativa contempla la conformación de una comisión técnica encargada de evaluar la situación edilicia, operativa, financiera y de recursos humanos del Hospital, garantizando además la preservación de los derechos laborales del personal y la asignación de los recursos necesarios para asegurar la continuidad y calidad de las prestaciones sanitarias.

“Es necesario recuperar herramientas de gestión que permitan garantizar una atención de salud eficiente y acorde a las necesidades de los vecinos de El Carmen”, sostuvo Mendieta al fundamentar la propuesta.

El proyecto abre el debate sobre el fortalecimiento de la salud pública local y la necesidad de brindar respuestas concretas a una demanda creciente de la comunidad carmense.