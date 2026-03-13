Médicos itinerantes fortalecen el acceso a especialidades en todo Jujuy

El despliegue continúa en 2026 acercando atención gratuita a la población, especialmente en el interior de la provincia.

El Ministerio de Salud de Jujuy continúa fortaleciendo la estrategia de médicos itinerantes, política sanitaria que permite acercar especialidades médicas a diferentes puntos de la provincia, con eje en la descentralización de los servicios tal como propone el Plan Estratégico de Salud II.

De este modo, las Itinerancias facilitan el acceso de la comunidad a las atenciones con profesionales médicos en el propio lugar de residencia, evitando traslados de las personas y mejorando tiempos de diagnóstico y resolución.

Especialidades en itinerancia

En el presente mes de marzo, especialistas en pediatría; oftalmología; medicina general; clínica médica; cardiología; ginecoobstetricia; tocoginecología; patología cervical; traumatología; endocrinología e infectología realizan atención en las diferentes regiones de la provincia, articulando estudios complementarios como ecografías, interconsulta y turnos con los respectivos hospitales de referencia, mientras también se programan intervenciones quirúrgicas con la modalidad de Itinerancias.

El trabajo previsto en estas semanas se concreta en articulación con los hospitales de La Mendieta, La Esperanza, Palma Sola, San Pedro, El Talar, Libertador, Calilegua, Yuto, Fraile Pintado, Perico, Monterrico, El Carmen, Palpalá, Alto Comedero, Maimará, Tilcara, Humahuaca, Abra Pampa, Súsques y El Aguilar.