Medallas de oro y plata en los Juegos Nacionales Evita

Los jujeños siguen destacándose en los Juegos Nacionales Evita de Mar del Plata. Ya llevan cosechado 16 medallas de oro y 8 de plata en deporte convencional y adaptado.

En una gran jornada en el segundo día de competencia de los Juegos Nacionales Evita en la ciudad de Mar del Plata, la delegación de deportistas jujeños obtuvo medalla de oro en Gimnasia Trampolín, y 8 doradas y 4 plateadas para el deporte adaptado; 4 de oro y 2 de plata en Natación y, 4 de oro y 2 de plata en Atletismo, acompañados por el Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de la Sra. Alejandra Martínez a través de la Secretaría de Deportes y Recreación.

Jocelyn Mercedes Fernández deportista Jujeña del gimnasio “Aizen” obtuvo el primer puesto en Gimnasia Trampolín en categoría Infantil de 11-12 años, quien en el emotivo momento dedicó el triunfo a su familia, compañeros de equipo, entrenadores.

El deporte adaptado consiguió las siguientes medallas

En Natación Oro para Simón Amaya, Motor sub 14, 25 metros espalda, Gerónimo Bautista, Motor sub 16, 25 metros libre y 25 metros espalda y Jerónimo Gareca Tastaca Motor sub 14, 25 mts libre. Plata Ignacio Quispe, intelectual sub 14, 25 mts espalda y Jerónimo Gareca Tastaca Motor sub 14, 25 mts espalda En Atletismo el oro fue par Tatiana Portales, PC sub 14, 150 metros, Guadalupe Salvatierra, PC sub 14, 80 metros, Lautaro Cáceres Motor sub 16, Salto en largo y José González PC sub 16, en la prueba de Salto en largo; medallas de plata Nayra Polo Ciego sub 14, 80 metros llanos y Pablo González Ciego sub 16 en Salto en largo.

Los integrantes de la delegación se encuentran en plena competencia en las distintas disciplinas deportivas con renovada dedicación y disfrute cada día, representando a la provincia de la mejor manera, con un respaldo y logística brindada mediante directivas del gobernador Gerardo Morales.