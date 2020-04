“Me cuidé como oro del coronavirus y me picó un mosquito con dengue”, el duro relato de un joven tucumano

Compartió su historia en Facebook para tratar de generar conciencia sobre la otra epidemia que afecta al país. “Posta que esta mierd… te tira a la cama y te liquida”, señaló.

“Aquí estoy muy enfermo. Literalmente me cuidé como oro para no contraer coronavirus, pero en este caso fui picado por el mosquito portador del dengue”. Lucas no lo podía creer: después de tanto alcohol, tanta lavandina. Después de extremar todas las medidas para cuidarse de la pandemia​ que afecta al mundo, un error de algún vecino, un descuido de un despistado y un pequeño mosquito que se filtró por algún huequito, lo dejaron en cama, con un dolor insoportable que nunca había sentido. Es por eso que apeló a las redes sociales para exigir que no se baje el interés por esta otra enfermedad.

En su cuenta de Facebook el joven tucumano que vive en el barrio General Olleros, en la capital de aquella provincia, escribió una carta para que sus seres queridos y cercanos tomen conciencia de que no sólo hay que cuidarse del coronavirus. “Hago esta publicación con el fin de alentar que tomen todas las medidas necesarias para evitar criaderos… en casa lo hicimos pero no todos los vecinos Somos muchos los casos en el barrio. Por culpa de algunos que no lo hicieron. La municipalidad fumigó muy tarde pero es entendible la cantidad de focos y la precariedad de los recursos”.

“No quiero impartir lástima alguna.. solo concientizar que se deben cuidarse de las dos enfermedades, no hay que descuidarse de ningunas”, advirtió en su posteo, en el que muestra cómo el termómetro marca 38°C, producto de la fiebre, primera sintomatología del dengue.

Además contó cuáles son los síntomas que sintió que lo alertaron de ir al médico: “Posta que esta mierd… te tira a la cama y te liquida. Si tenés síntomas de dolor de cabeza, dolor en los ojos, fiebre, dolor de cuerpo, articulares, calambres, falta de hambre y de sed. Consultá al médico. A mi ya me confirmaron”.

Por último recomendó hacer todo lo posible para no olvidarse de la existencia del Dengue y que al igual que con el coronavirus es necesario ser precavido: “En fin, eviten el estancamiento de agua. Es muy fea esta enfermedad, pero comparada con el coronavirus, la prefiero hasta un cierto punto. Cuiden a sus viejos y sus hermanos e hijos”.

Nunca se imaginó este policía y estudiante de derecho que su publicación iba a tener tantas repercusiones. Con más de 10 mil reacciones, 6 mil comentarios y 17 veces que fue compartida, la carta del chico se viralizó y rápidamente los medios locales se hicieron eco de la historia.

Según contó el protagonista de esta historia, el médico le indicó que “no se mueva de casa” y que siguiera adelante con el tratamiento: paracetamol cada 6 horas, agua y comida liviana, duchas de agua tibia y mucho repelente para evitar ser picado nuevamente. Es que él ahora puede ser foco de contagio y al mismo tiempo puede volver a enfermarse ya que sólo tuvo uno de los cuatro serotipos DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4 y contraer uno de los restantes incrementa el peligro sanitario.”Estoy mejorando. La fiebre cedió pero los dolores aún no”, describió desde su propio aislamiento, y añadió que ya presenta sarpullidos, dolor abdominal y nauseas.

En su casa tomaron medidas extremas para evitar la aparición del Aedes aegypti: “desarmamos la pileta, la guardamos; hemos podados el árbol del fondo; limpié y desinfecté el fondo y las cuchas de los perros; coloqué telas mosquiteras en las ventanas; ahora hice un pedido de 10 plantas de citronella para poner en las puertas de casa”, enumeró. La propagación de casos en el barrio forzó el contagio, más allá de todas las medidas que tomó en su domicilio, antes y después de dar positivo.

Lucas le pidió a la gente que tome conciencia tanto de los riesgos del Coronavirus como del Dengue: “No hay que descuidarse de ninguna de las enfermedades, es relativamente fácil prevenirlas: en la calle hay que cuidarse con barbijo, distancia, saludos a distancia, y no tocarse la cara en la calle al menos, que nos lavemos las manos con jabón, previamente. Es muy importante no tocarse la cara en la calle, luego de eso, al volver a la casa, desinfectar con alcohol y agua todas las cosas compradas, desinfectar calzado y pasar inmediatamente a ducharse, tener una ropa sólo para salir a la calle y al volver, ponerla a lavar. En la casa es importante mantenerla limpia, en lo posible baldear con agua y lavandina 2 o 3 veces por semana. Utilizar telas mosquiteras para cerramientos de ventanas, adquirir plantas como citronella para ahuyentar a los mosquitos, limpiar fondos. Posterior a las lluvias limpiar las canaletas y eliminar el agua restante. En fin, tratar de evitar que se junte humedad. En el cuidado personal, repelente y prendas mangas largas”, recomienda.

Sobre el posteo se extendió por las redes sociales, admite entre risas que quedó sorprendido: “Nunca imaginé que tantas personas lo podrían compartir”.

“Lo mejor fue que hayan entendido el mensaje, ese es el objetivo, entender que no sólo estamos expuestos al Covid-19 sino a otras tantas enfermedades como esta,que lleva años en nuestra provincia y nos mal organizamos para prevenirla. Ojalá que pronto se encuentre a una cura y esto deje de matar a miles de personas en su silencio”, analiza.

Lucas además dejó un mensaje para aquellas personas que han contraído dengue (en Tucumán hay 369 casos confirmados). “Para aquellos que estamos padeciendo de esto, tenemos que seguir aguantando unos días y previniendo mucho. Hay que cuidar de los nuestros para evitar que no pasen lo mismo. Es doloroso y no se aguantan los síntomas, pero pasará en algún momento. Debemos cuidarnos entre todos”.

(Clarin)