Mayo se llena de ritmo, comienza la Fiesta de la Danza en San Salvador de Jujuy

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy pondrá en marcha una nueva edición de la Fiesta de la Danza, que se desarrollará a lo largo de todo el mes de mayo con una amplia programación en espacios culturales y al aire libre de la ciudad.

El inicio oficial está previsto para el 8 de mayo a partir de las 17 horas en la Glorieta de Plaza Belgrano, donde se realizará la gala de apertura con la participación de ballets y grupos de distintos géneros. La propuesta forma parte de la agenda cultural local y reúne a artistas, academias y elencos independientes.

Durante todo el mes se llevarán adelante actividades que abarcan danza clásica, folclore, estilos urbanos y expresiones internacionales. Entre los eventos destacados se encuentra el certamen folclórico “Te llevo en el alma”, que tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el Centro Cultural Manuel Belgrano.

La programación continuará con propuestas diversas en distintos puntos de la ciudad. El 10 de mayo se presentará “Conectados por el Dabke” en el Cabildo; el 15 de mayo será el turno de la gala de danza clásica en el Centro Cultural Éxodo Jujeño; y los días 16 y 17 de mayo se desarrollarán jornadas de danza infantil en el Cine Teatro Municipal Select.

Asimismo, el 22 de mayo se realizarán dos actividades: una milonga en el Centro Cultural Jorge Accame y el encuentro de danza urbana “Norte Pistea” en el Anfiteatro Las Lavanderas. El 24 de mayo se llevará a cabo una noche salsera en la Casa de la Historia y la Cultura Jorge Cafrune, mientras que el 29 de mayo habrá una nueva jornada dedicada al tango en el Centro Cultural Jorge Accame.

El cierre de la Fiesta de la Danza está previsto para el 30 de mayo con el espectáculo “Danzas del Mundo” en el Centro Cultural Éxodo Jujeño, donde se presentarán expresiones culturales de distintos países.