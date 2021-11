Maxi Rodríguez anunció su retiro: “Me vacié por completo, ya no tengo nada más para dar”

El mediocampista de 40 años, emblema de Newell’s y de la selección argentina, le puso fin a su carrera como profesional.

A los 40 años, Maximiliano Rodríguez decidió poner fin a su carrera como futbolista profesional. Solo tres días después de marcar el gol del triunfo en el partido que Newell’s le ganó a Central Córdoba de Santiago del Estero por el torneo de la Liga Profesional, el emblema de la Lepra y de la selección argentina hizo oficial el anunció a través de un video que publicó este viernes en sus redes sociales.

“Llegó el momento que pensé que nunca me iba a llegar o que como jugador de fútbol no queremos que llegue este momento de darle un cierre a la carrera como profesional. Es una decisión muy difícil de tomar, pero a la vez estoy muy tranquilo, fueron muchos años de carrera, creo que me brindé al máximo y que me vacié por completo, ya no tengo más nada para dar”, dijo Maxi en el video que publicó bajo el título de “Tengo algo para contarles” y que rápidamente cosechó miles de Me Gusta y comentarios de parte de los fanáticos.

Luego, continuó: “Se me vienen muchas cosas a la cabeza, sobre todo cuando empezaba en el baby fútbol y mi abuelo me llevaba a patear. Mi vieja cuando no trabajaba también me acompañaba muchísimo y mi abuela me esperaba en mi casa con la comida hecha para que llegue y me alimenté bien”.

“Yo creo que ellos fueron el pilar más importante para llegar a la primera división, que era el sueño más importante que yo tenía, que era jugar en la primera de Newell’s. Ahí ya empecé una aventura diferente con mi mujer, que fue la que me acompañó desde el primer momento a Europa y la que estuvo siempre en los momentos malos y siempre me dio el apoyo para nunca bajar los brazos”, agregó el mediocampista, evidentemente emocionado.

“Después agradecerles a todos los equipos en donde estuve. Al Espanyol de Barcelona, al Atlético de Madrid, al Liverpool y Peñarol. Y la selección argentina que junto con Newell’s son las dos camisetas que yo amo con locura. Que pude disfrutar al máximo de vestirlas durante mucho tiempo”, sostuvo, mientras el video muestra, tal vez, el gol más importante y recordado de su carrera: el que le hizo a México en el Mundial de Alemania 2006, que le permitió al equipo nacional avanzar a los cuartos de final.

“Que mis hijas me vean jugar con esa camiseta, jugar un Mundial, que me vean salir campeón con Newell’s…”, recalcó acompañado por las imágenes del título que consiguió con la Lepra en el Torneo Final 2013, meses después de que el equipo estuviera al borde de irse al descenso.

Finalmente, indicó: “Darle las gracias a todos los entrenadores que he tenido a lo largo de mi carrera. A todos los compañeros, que fueron muchísimos. Si hay algo que me gustaría que me recuerden es como un gran compañero, una gran persona, creo que eso es la mejor huella que pude haber dejado. Es difícil hablar, poder expresarme, pero bueno, lo quiero hacer así, al natural, como soy yo. Algo simple y sencillo. Agradecerle a todo el mundo del fútbol que siempre me han tratado con mucho cariño. Les mando un abrazo a todos”.

Nacido en Rosario un 2 de enero de 1981, Maxi hizo inferiores en Newell’s y debutó con la camiseta de la Lepra en 1999. Tres años más tarde dio el salto a Europa al fichar por el Espanyol de Barcelona. Luego llegarían exitosos ciclos en el Atlético Madrid y en el Liverpool de Inglaterra. En 2012 decidió regresar al club de sus amores y allí permaneció hasta 2017, cuando por diferencias con la dirigencia se fue a Peñarol de Montevideo. Pero dos años más tarde volvió a Rosario para iniciar su tercer ciclo en la institución y, finalmente, ponerle fin a su carrera profesional este viernes.

En la selección argentina se inició en las juveniles y fue campeón en el Mundial Sub 2001 que se disputó en Argentina con aquel recordado plantel plagado de estrellas que conformó José Pekerman. Luego jugó en la Mayor desde 2013 hasta 2016: participó en tres mundiales (2006, 2010 y 2014) y estuvo bajo el ala de entrenadores como Marcelo Bielsa, Pekerman, Alfio Basile, Diego Maradona, Sergio Batista, Alejandro Sabella y Gerardo Martino.

En su palmarés se destacan, además del mencionado Mundial juvenil con Argentina, la Copa de la Liga 2011-12 con el Liverpool, el Torneo Final 2013 con Newell’s, dos Campeonatos locales (2017 y 2018) y una Supercopa Uruguaya (2018) con Peñarol. Con 40 años y 10 meses es, además, el segundo futbolista de más edad en marcar un gol en el torneo argentino (solo lo supera José Sand, con 41).

(Infobae.com)