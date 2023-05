Mauro Icardi acusó a Moria Casán de “drogadicta” y se burló del día que la detuvieron en Paraguay

El futbolista hizo un extenso y lapidario descargo en sus redes sociales luego de que la One lo tratara de ser un “sometido”.

Mauro Icardi se cansó de que Moria Casán hable de él y salió a responderle por segunda vez a través de las redes sociales. En esta ocasión, la acusó de drogadicta y se burló del día que fue detenida en Paraguay por un supuesto robo de joyas. También le pidió que hablara con Wanda Nara si tenía dudas sobre qué clase de hombre es.

“Querida, quise ser correcto hablando en mi anterior posteo diciéndote ‘diva’, pero con el nivel de tu respuesta demostraste a la altura que estás. La vamos a hacer corta: lo que pienses de mí me lo paso bien por las pelotas. Te aclaro que no soy un sometido ni un cholulo camuflado de superado porque hice y deshice en mi vida lo que quise, cagándome en todo y en todos siempre. Te lo puede contar WN que me conoce. Me queda mejor el adjetivo de arrogante, engreído, soberbio, antipático, orgulloso y egocéntrico, sobre todo con la gente que no conozco”, disparó.

Acto seguido, el futbolista del Galatasaray turco decidió fulminarla con frases hirientes. “No hablemos de cannabis que todos sabemos que sos más de la ‘blanquita’. Y menos de agujeros, que el único que recuerdo es el paraguayo donde te encerraron”, cerró en referencia a la cárcel.

Por qué se pelearon Mauro Icardi y Moria Casán

Mauro Icardi se mostró muy molesto con Moria Casán en las redes sociales. Su furia surgió a partir de una entrevista en la que la One lo elogió, pero también deslizó que seguramente le cuesta ser fiel y que debe estar en busca de nuevas experiencias sexuales más allá de su vínculo con Wanda Nara. Incluso, sostuvo que “cualquier agujero es un poncho” para el jugador.

La respuesta del delantero del Galatasaray fue desde una devolución de gentilezas a una crítica brutal a la One. “Gracias Moria por tus piropos y halagos. Recibirlos de una persona que es una diva de nuestro país lo agradezco. También te cuento que el único pongo que me pongo hace 10 años es el mismo, el que elijo cada y con el que quiero seguir emponchándome durante muchos años de mi vida”, lanzó.

Acto seguido, le pidió que no hable pavadas gratuitas por dos minutos de fama. Ante esto, la estrella del mundo del espectáculo nacional contraatacó sin filtros: “Hello, sigo pensando lo mismo. Tengo el ojo de otra generación, ojo de loca nunca se equivoca. Además, baby botinero, ¿qué pasó con el hole asiático? El China Gate. ¿Ni lo probaste y casi perdiste tu matrimonio? Y esto me da una prueba de que el cuerno se lo metió y este cuento se acabó. Game over y el agujero asiático con cannabis los mareó. El decorado botinero se calla”

(TN)