Mauricio Serna confirmó su salida de Boca: ‘Esto ya tuvo su fin’

El ex dirigente “Xeneize” hizo pública su salida con un mensaje ante la prensa, la cual confesó que fue mediante una renuncia.

Después de la disolución del Consejo de Fútbol de Boca Juniors, Mauricio Serna confirmó su salida de la dirigencia de la institución mediante una declaración en frente de las cámaras de televisión.

En el inicio, Serna dijo: “no vine para responder preguntas, ya llegará el momento en que tenga ganas de salir para dar notas… vengo acá para dejar en claro que he presentado la renuncia. Hasta hoy era parte del club”. El ex integrante de la dirigencia del Xeneize agregó: “no ha sido fácil, quienes me conocen saben lo que representa para mí y para mi familia este club, pero la vida se trata de tomar decisiones”.

Por otra parte, el colombiano explicó que le había hablado con la “persona a la cual correspondía” informarle su salida del club, sumó que le ofrecieron otro cargo para seguir siendo parte de la institución deportiva de La Boca. Pero, Serna confesó que no le seria “conveniente”. “Prefiero venir acá, saludarlos a todos y agradecerles… y decir esto ya tuvo su fin. Les digo a los hinchas que los amo, pero es así la vida y ya… me tocó a mí”, expresó Mauricio Serna con angustia por su inesperada salida de la dirigencia de Boca Juniors.

En el final de sus dichos, “Chicho” Serna se despidió con unas palabras que dejaron en claro su angustia: “muchas veces acertamos, a veces nos equivocamos. Yo no me guardé nada, di lo mejor que tenía para dar… es un momento difícil”.

“Así como algún día el presidente (Juan Román Riquelme) me invitó a ser parte de su grupo de trabajo y lo agradecí… hoy tengo que ser honesto y digo que lo di todo”, expresó Mauricio Serna en el cierre de sus dichos sobre su salida de Boca.

Por otra parte, hasta el momento, el otro ex integrante del Consejo de Fútbol de Boca Raúl Cascini no realizó ninguna declaración por su reciente salida del Consejo de Fútbol de Boca, el cual dejó de existir por decisión del presidente Juan Román Riquelme.

Sin embargo, no todos los miembros del disuelto Consejo de Fútbol dejaron la institución, Marcelo Alejandro Delgado es el único sobreviviente de esta depuración llevada a cabo por Riquelme. Seguirá ligado a club, pero desde otro cargo menor.

La determinación no tardó en recibir una fuerte repercusión en las redes sociales, con muchos comentarios a favor del mandatario, Riquelme acabó de disolver uno de los históricos organismos del fútbol “Azul y Oro”, en donde en todo momento se presentaron conflictos que repercutieron en las decisiones de las pasadas comisiones directivas.

