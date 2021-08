Mauricio Macri: “La foto de Olivos terminó de destruir el valor de la palabra y la autoridad moral del Presidente”

El exmandatario brindó, por primera vez desde su regreso del exterior, una extensa entrevista a Joaquín Morales Solá en Desde el llano, por TN. Dejó definiciones sobre elecciones, deuda pública y su futuro político.

Por primera vez desde que volvió al exterior y se sumó a la campaña electoral, Mauricio Macri brindó una entrevista. En un mano a mano con Joaquín Morales Solá en Desde el llano (TN) el exmandatario habló sobre las fotos de Olivos, de la deuda del país y las negociaciones con el FMI, de la campaña y también de la grieta interna de su propio espacio, Juntos por el Cambio.

Al comienzo de la entrevista, Macri se refirió a la marcha de las piedras que se realizó el lunes por la tarde. “Fue un momento de volver a despedirse de los seres queridos, pero sobre todo de mucha indignación que comparto con todos los argentinos”, dijo el exmandatario. Y agregó: “Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo, tal vez el presidente tocó fondo del valor de la palabra, del valor de la palabra presidencial y esa foto termino de destruir toda autoridad moral del presidente”.

Luego, Macri ahondó más en el manejo del escándalo por parte del presidente: “Tres días antes de que salga la primera foto, él dijo que no había ninguna reunión social en Olivos. Salió la primera foto y dijo que no era verdad y cuando sale la segunda no quedó más remedio y aún así no se le escuchó pedir perdón. Es muy grave”.

Más adelante, se refirió a la deuda que contrajo durante su mandato y aseguró que es mucho menos que la que dejó el kirchnerismo en el 2015. “La primera mentira fundamental que baten es el crédito del FMI, que es el grupo de países importantes del mundo que ayuda a otros países y por eso presta a una tasa más baja que cualquier banco. Lo hace para ayudar a un país que cree que está haciendo las cosas bien y cree que hay que apoyarlo, y ese era el caso de Argentina. No este rejunte que es el Grupo de Puebla. Estábamos con los países que tienen tecnología que nos querían ayudar y los que tienen las vacunas buenas que este gobierno no quiso comprar”.

“Mauricio Macri: El FMI no vino a hacer un negocio, vino a ayudar, nos prestó un crédito para que paguemos las deudas que estaban venciendo y que ya no nos querían renovar los bancos por el miedo a que volviese el kirchnerismo”.

A partir de allí, Macri volvió a meterse con la estrategia del Gobierno a la hora de manejar la pandemia. “Es inexplicable no haber complado las vacunas de Pfizer desde el comienzo ¿Si las hubiesen comprado cuando pudieron, porque teníamos prioridad, cuantos argentinos estaría vivos y cuantos familiares no hubiesen estado en esa marcha? Es una estupidez ideológica. Las vidas no tienen valor, ¿fue para ahorrar como dijo el Jefe de Gabinete que tenemos?

Sobre el final, el referente de Juntos por el Cambio habló sobre las próximas elecciones legislativas y dejó entrever su posición con respecto a 2023. Dijo que su tarea actual es “contener a todos en la unidad” y que teme una “ruptura institucional del actual gobierno”.

“Vemos queel kirchnerismo quiere un modelo de sometimiento como existe en Venezuela o Nicaragua, donde realmente no funciona la democracia, eso sucedió no solo por mérito de Chávez y Maduro, sino también porque la oposición se partió. Entonces es muy importante seguir consolidando esa unidad y sostener la esperanza de que esta batalla es posible”.

Otras frases de Mauricio Macri

“Durante nuestro gobierno la Argentina tenía un rumbo pero sin dudas estuvimos lejos de las expectativas que generamos”.

“En la transición (con Alberto Fernández) empecé a encontrar todo el tiempo contradicciones, doble mensajes, cosas que hablaba en privado conmigo que desmentía públicamente después”.

“Ellos no pueden decir perdón o hacer una autocrítica, estamos viendo la misma película por segunda vez, ellos dijeron que iban a volver mejores”.

“El status quo es una máquina de generar pobreza, la Argentina está trabada por poderes mafiosos, corporativos que impiden que la argentina se conecte al mundo, el camino es la Unión Europea y el Mercosur. Todo el sistema está trabado, hay un sistema de subsidios cruzados”.

Cristina Fernández de Kirchner recibió un país con un superávit de más del 4% y ella lo dejó con un déficit de más del 6%. La única manera de financiarlo es o dándole a la maquinita, como hacen ahora, que trae una inflación que empobrece a todo el mundo, o tomando deuda”.

“El kirchnerismo se pasa el día entero hablando de deuda y CFK tomó mucha más deuda de la que yo tomé y ella recibió superávit y yo recibí un país que gastaba más que lo que tenía y para eso había que endeudarse hasta que pudiésemos bajar”.

“Estas cosas que estamos viviendo son muy dolorosas, pero están llevando a un aprendizaje final y se vienen 20 años de crecimiento”.

“Bajo las órdenes de Cristina Fernández de Kirchner, Zannini coordina y está encima de las causas judiciales”.

(TN)