Matías Brizuela desmiente denuncias por violencia de género y va la Justicia

Días anteriores se conoció por medios de prensa la denuncia de una dirigente de ATE San Pedro de Jujuy, en contra del secretario general Matías Brizuela.

La denuncia la realizó Patricia Taritolay quien acusó a Brizuela de violencia de género y amenazar a la dirigente electa como integrante de la comisión directiva del gremio. Por lo que Brizuela desmintió todas estas acusaciones.

El secretario general de ATE seccional San Pedro realizó un descargo por lo publicado en diferentes medios de comunicación sobre una denuncia de violencia de género a su persona

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “la verdad que yo considero por lo cual no incurría ninguna falta grave en lo que con lo que acontece en una denuncia de gran magnitud y que vi en los medios como El Tribuno y otros medios de titular grande que decía dirigente agredió y amenazó, ya mi abogado o asesor legal está investigando, pero todavía no tengo ninguna citación ni fundamento, ni sé que es lo que se me acusa, voy a pedir las pruebas porque se lastimó mi moral, mi integridad física, la de mi familia y que le digan a mi hijo que tu papá es un violento, eso no se hace e institucionalmente como compañero y compañera una denuncia así y que los medios sin pedir pruebas que de hecho vamos a mandar carta documento a los medios para solicitar las pruebas, a quién las hablan y para que antes de acusar a una persona tienen que tener pruebas y no es solo lastimar porque querer”.

A su vez remarcó, “jamás me van a callar porque los que me conocen soy una persona que siempre fui al frente, no me callo y siempre dije lo que pensaba, las verdades, lo que sentíamos con mis compañeros y esta vez fue una expresión, no solo personal, sino que fue una expresión de todos los compañeros en un documento que sacamos y mi Facebook siempre es algo personal, no institucional, así que me remito a las pruebas y me voy a presentar la justicia si es necesario, voy a comprobar absolutamente de que tengo la verdad y la razón”.

Continuó expresando el dirigente, “no puedo estar en el banquillo del acusado por una denuncia tan agraviante hacia mi persona porque el que me conoce sabe que ando en un lugar a otro y que me vean como un violento injustamente no se puede permitir, si podemos tener diferencia pero no podemos llegar a estas consecuencias tan agravante porque esto se resuelve en el seno de nuestro sindicato, no abiertamente con denuncias penales ante un gobierno que claramente va a utilizar la herramienta para encarcelar un dirigente más y tenerlo bajo su poder como es el Gobierno de la Provincia de Jujuy y también el aprovechamiento de otros sector sindical al cual nosotros le marcamos la derrota en las elecciones de agosto y que utilice eso para denigrar”.

“Acá tenemos compañeros de distintos puntos de la provincia que prácticamente fueron violentadas o amenazadas como por ejemplo la compañera Claudia Navarro y no llegamos a la justicia, nuestra compañera tuvo que hacer una denuncia por agresión física de parte del Consejo Provincial pero no llegamos a esta índole, lo mío fue institucional y no personal, tampoco fue tan agraviante o de la magnitud la cual plantean y yo voy a mostrar que la única verdad es la realidad y ante una injusticia siempre gana la verdad que espero que llegue pronto, porque además me denunciaron en mi gestión de 4 años una faltante de 21.000.000 de pesos que no creo haber llegado nunca a eso, pero también pediré las pruebas y que se haga en procesó de investigación de mí y toda la comisión directiva del 2015 hasta el 2019 porque hoy también los que eran parte de esa comisión conmigo ahora integran parte de la comisión provincial, es decir que el único demonio soy yo, así que las denuncias la verá la justicia pero lo que me hace feliz a mí actualmente es la unidad de los trabajadores y de toda las seccionales, porque con ellos podemos realizar una lucha por salarios, la estabilidad laboral y por todos los compañeros que venimos siendo atacados por el gobierno”.