Masivos cortes de luz en Jujuy: Crece el malestar contra EJESA en medio del viento Zonda

Miles de usuarios permanecieron durante gran parte de la jornada sin suministro eléctrico en distintos barrios de la Capital y otras localidades de la provincia. Vecinos denuncian que los cortes se prolongan desde la madrugada y sostienen que la falta de inversiones agrava la vulnerabilidad de la red eléctrica.

También hacen responsables a la SuSePu (Superintendencia de Servicios Públicos) de Jujuy, por la falta de control a la empresa prestataria del servicio en la provincia.

Los fuertes vientos Zonda que afectan a Jujuy volvieron a dejar al descubierto la fragilidad del sistema de distribución eléctrica. Desde las primeras horas de este viernes, numerosos barrios de San Salvador de Jujuy y otras localidades de la provincia registraron extensos cortes de energía, generando un fuerte malestar entre los usuarios.

EJESA informó que las ráfagas provocaron daños en la infraestructura y que desplegó cuadrillas para reparar las fallas.

En varios sectores, los vecinos denunciaron que el servicio se interrumpió alrededor de las 4 de la madrugada. Aunque en algunos casos la electricidad regresó por apenas unos minutos durante la mañana, el suministro volvió a cortarse, dejando a miles de familias sin respuestas concretas.

La situación es especialmente preocupante porque, según manifestaron los propios vecinos, en numerosos barrios viven personas electrodependientes, cuya salud depende del funcionamiento permanente de equipos eléctricos. También se reportan pérdidas de alimentos, falta de agua en viviendas que utilizan bombas eléctricas, problemas de calefacción y dificultades para desarrollar las actividades cotidianas.

El enojo de los usuarios no se limita al corte registrado durante esta jornada. Los vecinos sostienen que cada episodio de viento intenso provoca interrupciones masivas del servicio y cuestionan que la empresa prestataria no haya realizado las inversiones necesarias para fortalecer la red eléctrica y minimizar el impacto de estos fenómenos climáticos. Esa afirmación corresponde al reclamo de los vecinos y no ha sido corroborada de manera independiente.

Mientras EJESA atribuye los cortes a los daños ocasionados por las intensas ráfagas sobre postes, líneas y otros componentes de la red, los usuarios exigen explicaciones, mayor inversión en infraestructura y un plan que permita garantizar un servicio confiable, especialmente cuando se trata de un suministro esencial para la salud, la seguridad y la vida cotidiana.

La jornada volvió a poner en el centro del debate la calidad del servicio eléctrico en Jujuy y la necesidad de contar con una red capaz de responder ante eventos climáticos que, lejos de ser excepcionales, se repiten con frecuencia en la provincia.