Más de 80 camioneros demorados en Jama por los trámites de Gendarmería

Cada vez crece el malestar de los distintos transportistas que llegan a la localidad de Jama, debido a las largas demoras que tienen para poder pasar en el límite con el vecino país de Chile.

Los camioneros solicitan que se hagan presentes responsables de la CNRT -Comisión Nacional de Regulación del Transporte- quienes son los encargados de estos trámites para de esta forma agilizar y no tener demoras innecesarias dada la situación climatología y las bajas temperaturas.

Según informaron que, ya cerca del mediodía de este jueves 25 de mayo, todavía no salió ningún camión hasta estas horas, por lo que pidieron la urgente intervención de autoridades competentes a efectos de solucionar este tipo de acciones.

Por el Paso de Jama transitan camiones provenientes de Brasil, Paraguay, Chile y también de Argentina y estos inconvenientes no beneficia en nada, en especial a la provincia de Jujuy quien potencia el uso de esta ruta para el comercio internacional.

Los reclamos en general son varios, entre estos es el trato que reciben los camioneros, ya que no son atendidos como corresponde y así no demorarlos mucho tiempo y pusieron un ejemplo de cualquier camión que llega lo hacen esperar hasta más de 3 horas para poder pasar, cuando realizan el tránsito de la Argentina hacia Chile y de Chile hacia la Argentina.

Uno de los camioneros expresaba esta mañana, “buenos días, acá en Jama pasan cosas que no deben de ocurrir, porque para hacer transporte Gendarmería siempre hay filas excesivas y uno se demora para el ingreso para la salida los transportes, acá no nos apoyan, no quieren venir a decir ni hacer nada. Compañeros paraguayos, chilenos, argentinos todos estamos acá en la misma situación y nadie nos acompaña en nada”.

Mientras que otro señalaba, “buen día soy René transportista. Hace más de 20 años que uso el Paso de Jama y el trámite más burocrático el que hay en este lugar, es el de Gendarmería es decir el de transporte, no es posible que para realizar un trámite tengamos que estar esperando hasta tres horas y media solo porque ellos tienen un sistema de atención personalizada, cosa que no ocurre en otros pasos, en otros pasos la atención pública es directa y rápida, acá se toman el tiempo del mundo, ellos saben lo que pasan ahí dentro de su oficina, entonces esto no puede ser y hoy vamos a tener un día muy largo porque hay muchos camiones, de hecho no sé si van a salir algunos colegas de aquí del Paso de Jama”.

Del mismo modo se refería otro camionero, “buen día, yo soy Javier, soy camionero paraguayo y estamos esperando acá, la fila es impresionante y no es cosa de hoy nomás, todo el tiempo pasamos esto por la Gendarmería, porque ellos buscan también sacar algo de todos los muchachos y por eso que se especula mucho acá, gracias”.