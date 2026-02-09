En avenida Forestal más de 50 agrupaciones brillaron en los Corsos Capitalinos

Por segunda noche consecutiva, tuvo lugar en Alto Comedero una nueva velada de desfile y presentación de las más de 50 agrupaciones carnestolendas que compiten en cinco categorías este año, con la novedad de la categoría “ballet folklórico” que se suma a los tradicionales tinkus, diabladas, morenadas, caporales y sayeros.

Al respecto, el director general de Cultura, Joaquín López, aseguró, “estamos muy contentos porque el clima nos acompañó muy bien, contamos con la maravillosa participación del público y por lo que significan los corsos para nuestra comunidad: una época muy sentida y también un sentido de pertenencia e identidad, de manera que hemos estado viviendo unos corsos maravillosos en estas dos primeras fechas que han sido días muy lindos que marcaron el inicio”.

López expresó agradecimiento a las instituciones que colaboraron para que esta primera parte de la Edición 2026 de Corsos Capitalinos se haya realizado con brillo y esmero, “estamos agradecidos por todo el apoyo de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, como así también de las distintas instituciones de la provincia que estuvieron trabajando con mucha dedicación para garantizar que sea un éxito”.

Por último, el funcionario invitó a la comunidad a disfrutar de la segunda parte de Corsos Capitalinos que se vivirá en dos semanas: “después del fin de semana de Carnaval Grande vamos a tener la segunda parte de los corsos en avenida Gral. Savio siempre que nos acompañe el clima; esto será el fin de semana correspondiente a los días 21 y 22 de febrero”.