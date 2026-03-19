Más de 35 demorados y 17 mil dosis de drogas secuestradas en operativos de narcomenudeo en Jujuy

Sólo durante la primera quincena de marzo, la Policía de Jujuy, junto con el Ministerio Público de la Acusación, desplegó 46 procedimientos en toda la provincia.

En el marco de los lineamientos del Ministerio de Seguridad de Jujuy, la Jefatura de Policía por medio de la Dirección General de Narcotráfico llevó adelante 46 operativos entre el 1 y el 15 de marzo en distintos puntos de la provincia, con un saldo de 36 personas demoradas y detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los operativos incluyeron allanamientos, controles en la vía pública, intervenciones del personal uniformado y de civil, en coordinación con el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Operativos contra el narcomenudeo en Jujuy

Como resultado de las tareas, se incautaron 6.891 dosis de cocaína/pasta base y 10.181 dosis de marihuana; 2 plantines de cannabis; 28 teléfonos celulares; 9 balanzas de precisión; más de tres millones de pesos en efectivo; 3 motovehículos y 1 arma de fuego, elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas.

En ese sentido, el titular de la fuerza, Milton Sánchez, expresó: “el trabajo conjunto con el Ministerio Público de la Acusación nos permite avanzar con investigaciones sólidas y operativos eficaces. Vamos a sostener esa línea de acción para seguir dando respuestas concretas en la lucha contra el narcomenudeo”.