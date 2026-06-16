Más de 10 mil jujeños donan sangre por año

La donación voluntaria sigue creciendo en la provincia gracias al compromiso de la comunidad y al trabajo permanente de promoción y concientización que se desarrolla en todo el territorio.

Donar sangre es un acto simple, seguro y solidario que forma parte de la vida de miles de jujeños. Año tras año, más personas se suman a esta práctica que permite fortalecer una red de donación voluntaria presente en toda la provincia.

Durante 2025, más de 10.300 personas participaron como donantes de sangre en Jujuy. El trabajo sostenido del Centro Regional de Hemoterapia, junto a instituciones públicas y privadas, establecimientos educativos, empresas, organizaciones y medios de comunicación, permitió acercar información, promover hábitos solidarios y facilitar el acceso a las colectas en distintos puntos estratégicos.

La comunidad acompaña

La participación de la comunidad continúa acompañando este crecimiento. Entre enero y los primeros días de junio de 2026 ya se registraron cerca de 4.800 donantes, resultado de las acciones de promoción y de los operativos que se realizan de manera permanente para acercar esta posibilidad a más personas.

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, el Ministerio de Salud agradece a quienes forman parte de esta red solidaria e invita a la comunidad a informarse y sumarse a una práctica que puede realizarse durante todo el año.