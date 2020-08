Más contagios en los medios: Nancy Pazos y Gustavo López tienen COVID-19

Luego de que Eduardo Feinmann confirmara que dio positivo de coronavirus, los periodistas Gustavo López y Nancy Pazos también comunicaron que tienen COVID-19.

En las últimas horas se conocieron otros dos casos de coronavirus en los medios de comunicación. El primero fue el periodista Gustavo López, de Radio La Red, y hace instantes Nancy Pazos confirmó que el hisopado le dio positivo.

En el caso de la periodista, sus hijos también se contagiaron. Según contó en su cuenta de Twitter, tienen “síntomas leves”.

“La situación en casa es compleja porque convivimos con abuela de 74 con demencia senil a quien intentaremos preservar,como hasta ahora (ella aún no presenta síntomas ni fue hisopada) lo más posible”, relató.

“Esta todo bien. Pero igual dan ganas de llorar”, finalizó Pazos.

En el caso de Gustavo López, contó que se hizo el hisopado “por las dudas”. Y hasta confesó que mintió que tenía fiebre para que le realizaran el test.

“Me dio positivo el examen de Covid. Fui por las dudas a hacerme el examen. No sentía absolutamente nada, apenas un dolor de cabeza, fui porque un compañero nuestro dio positivo entonce la radio me dijo que me vaya a hisopar” , comenzó su relato por Radio La Red.

“Tardan 72 horas en venir, mucho tiempo, ¿y qué hacemos ese tiempo esperando? Agarré el auto y me fui a un centro médico, me preguntaron síntomas y no alcanzaba para el hisopado. Les comuniqué que había un compañero que había tenido. Les dije que me dolía un poco la cabeza. Con eso no alcanza, volvé a tu casa, y les dije para no ir en vano, les dije que tuve algo de fiebre a la madrugada, me entraron y me hicieron el hisopado. En 48 horas me avisaron”, prosiguió.

“No lo podía creer, me la jugaba que daba negativo porque yo no tenía síntomas. Me agarró un poco de bronca, perdés el invicto cuando menos lo merecía. Trabajando 160 días, haciendo las cosas bien, diciéndole que no a todo, sin ver a familia, amigos, llevaba todo a la radio, vaso, plato, tenedor, mi comida, todo hacía yo, todo el tiempo alcohol en gel, dejaba la zapatillas afuera, no saludaba a nadie y me cambiaba en un baño, hice todo lo que hay que hacer pero me pasó”.

“No somos los médicos, son los grandes héroes de esta pandemia. Pero los periodistas somos esenciales, la gente tiene que estar comunicada e informada. Si puede estar entretenida, mejor. Ojalá mi trabajo haya servido para que la gente esté acompañada en esto 160 días de trabajo, pero es lo que me toca. A tirar para adelante”, finalizó.

Cabe recordar que el pasado miércoles, Eduardo Feinmann también informó que dio positivo de coronavirus.”Esto le puede pasar a cualquiera, nadie esta excento, estamos muy expuestos por nuestro trabajo, por eso solamente les digo que mantengamos el distanciamiento social y cuídense”,dijo el periodista.

Otros casos recientes de COVID-19 en los medios fue el de Roxy Vázquez (TN) y Alejandro Fantino, entre otros.

