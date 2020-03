Maru Botana cruzó a Alberto Fernández por el aborto: “Está dando un mensaje equivocado”

La cocinera, que es militante pro vida, criticó la decisión del gobierno de enviar un proyecto al Congreso para legalizar el aborto.

La decisión del gobierno de enviar un proyecto para legalizar el aborto al Congreso generó adhesiones, pero también voces en contra. La cocinera Maru Botana, una reconocida militante proveída, criticó la decisión de Alberto Fernández y aseguró que “está dando un mensaje equivocado”.

“No lo escuché a Alberto Fernández”, afirmó la cocinera que es madre de siete hijos al hablar con Radio Mitre, y agregó: “Es un tema delicadísimo, sobre todo para mí. Yo soy la vida, viste. No me identifico para nada con el aborto. Me da pena porque siento que hay muchas chicas adolescentes que no van a valorar lo que es la vida. Me hace un poco de ruido”.

“La vida vale un montón y a veces cuando sos joven te crees la mujer maravilla, y crees que vivir es por siempre y no es así. Siento que el Gobierno está dando un mensaje equivocado. Me da mucha lastima. Sé que hay que respetar las decisiones. La grieta y el odio te frena pero siempre que puedo voy y hago algo. Habría que hacer cosas más importantes, están equivocados”, aseguró Botana.



Para cerrar, la cocinera habló de los jóvenes: “Siento que no están viendo en profundidad esta decisión, por la juventud. Yo quiero mucho a la juventud. Tengo una llegada enorme. Me coparía que pudieran llegar a ellos de otra manera, no mostrándoles como que no pasa nada, que la vida es nada”.

(Telefenoticias)