Martino, el DT apuntado en Boca: ¿la tercera es la vencida?

Por distintas razones, el Tata ya le dijo dos veces que no al Xeneize. Ahora, está libre. El escenario está dado para que sea el sucesor de Ibarra.

Fueron dos. Dos las veces que Boca lo buscó. Dos las veces que lo quiso como DT. Y dos las veces que Gerardo Martino dijo que no. Pero no habrá dos sin tres. Porque el ex técnico de México es el apuntado por Juan Román Riquelme para ser el próximo entrenador xeneize.

Un hombre con experiencia, con chapa internacional, que impone presencia y respeto y que no está ligado al club como los anteriores. En ese sentido, Román buscará cortar con una fórmula que ahora sí está agotada. De hecho, Chicho Serna, al anunciar la salida de Hugo Ibarra, reconoció que el reemplazante estará fuera del predio de Ezeiza.

El Tata, esta vez, está libre. Y dispuesto a dirigir a Boca. Una diferencia sustancial con las veces anteriores en las que rechazó la propuesta para ponerse el buzo azul y oro. Si bien su idea era descansar hasta junio, el Xeneize le plantea acaso uno de los más grandes desafíos de su carrera a los 60 años y después del mal trago mundialista con México.

“Esta vez no puede decir que no”, es el mensaje que se llevó el Consejo, esa esperanza de una cumbre con el Tata para terminar de seducirlo. No fue un OK directo de Martino para negociar, siempre respetuoso de las formas y de los técnicos en el cargo. Pero sí una señal que decidió a Riquelme a actuar cuanto antes y cortar de una vez por todas el ciclo de Ibarra, quien resistía, pero que sabía que no tenía mucha vida.

Encima, a este escenario que pone a Martino como el hombre con más chances de ser el DT, se le suma que otro candidato de peso, por su vínculo con Román, su experiencia y su jerarquía de entrenador, no corre: José Pekerman, quien se acaba de desvincular de la selección de Venezuela, hoy no está para asumir el día a día de un equipo. Y más, el de un equipo como Boca. Más allá de sus ganas de seguir dirigiendo a los 73 años, se acostumbró a vivir con el ritmo de una selección.

Por todo, con la salida de Ibarra ya consumada, ahora Riquelme y el Consejo esperan poder juntarse con el Tata lo antes posible. Es más, tienen confianza en convencerlo y tener el OK en estas horas, para que pueda dirigir al equipo en el debut de la Libertadores, contra Monagas, en Venezuela, el próximo jueves 6 de abril (este sábado, ante Barracas, dirigiría Herrón, el DT de la Reserva).

Las dos veces que el Tata dijo no

La primera vez que Boca buscó a Martino fue en abril del 2010. En ese entonces, tras la renuncia de Abel Alves, el DT interino era Roberto Pompei, quien casualmente hoy era parte del cuerpo técnico de Ibarra. Pero en ese momento, el Tata estaba vinculado al seleccionado de Paraguay y a punto de dirigir en el Mundial de Sudáfrica. En el Xeneize lo querían para luego de ese evento, pero tampoco aceptó. Otra coincidencia más: el presidente del club en ese momento era Jorge Ameal. Como hoy.

La segunda vez que Boca lo buscó fue más cercana en el tiempo. Ocurrió después de la salida de Guillermo Barros Schelotto, a fines del 2018. En ese momento, fue Nicolás Burdisso, como nuevo manager del club, quien fue a buscar a Martino, pero el Tata ya le había dado la palabra a México. De hecho, asumió en la selección azteca a comienzos de enero del 2019 y siguió hasta el último Mundial, donde presentó la renuncia tras ser eliminado en fase de grupos, en la zona que compartió con Argentina. Y en el Xeneize terminaron contratando a Gustavo Alfaro.

