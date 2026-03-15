Martín Méndez es el nuevo apoderado legal del Colegio Fasta San Alberto Magno en Jujuy

En una ceremonia marcada por el sentido de misión y el compromiso eclesial, el Miliciano Martín Méndez asumió formalmente como nuevo Apoderado Legal del Colegio Fasta San Alberto Magno OP.

El acto institucional tuvo lugar el pasado viernes 13 de marzo en la Capilla Nuestra Señora del Rosario, en el marco de una solemne celebración eucarística.

La Santa Misa fue presidida por el presidente de Fasta, el padre César Garcés, quien realizó la imposición de la Missio a Méndez. Este rito simboliza no solo una designación administrativa, sino un envío apostólico para conducir los destinos de la comunidad educativa bajo el carisma de la Ciudad Miliciana.

Trabajo en la educación jujeña

La designación de Martín Méndez refuerza el protagonismo de Fasta en la educación de la provincia. Cabe destacar que el nuevo Apoderado Legal posee una dilatada trayectoria en el ámbito académico y directivo, desempeñándose actualmente como presidente de la Junta de Educación Católica de la provincia de Jujuy.

Su experiencia al frente del organismo que nuclea a las instituciones confesionales de la región aporta una visión estratégica y un profundo conocimiento de los desafíos actuales de la enseñanza, garantizando una gestión que conjuga la excelencia profesional con la identidad cristiana.

Respaldo institucional y familiar

El evento contó con la destacada presencia de las máximas autoridades de la Institución a nivel nacional: el vicepresidente ejecutivo de Fasta, Mil. Dr. Alejandro Campos, y el director Asociado de la Red Educativa, Lic. Juan Manuel del Valle. Asimismo, acompañaron la jornada representantes legales de otros colegios, docentes, alumnos y amigos de la casa.

Mario Guerrero, responsable de comunicaciones del Colegio, resaltó la calidez del entorno que rodeó al nuevo funcionario: «Martín estuvo acompañado por su esposa, la Mil. Lic. Paula Béjar, sus hijos y sus padres, reflejando la importancia que la familia tiene en nuestra concepción de la vida miliciana».

Continuidad en la misión

Con este nombramiento, el Colegio San Alberto Magno inicia una nueva etapa bajo la conducción de un hombre de la casa, formado en los valores de la Ciudad y con una probada vocación de servicio a la Iglesia local. La comunidad educativa celebra esta transición, confiando en que el liderazgo de Martín Méndez permitirá seguir consolidando la formación integral de los jóvenes jujeños.