Martín Baclini confesó cuál fue su verdadera relación con la niña Loly

El empresario aclaró los tantos luego de que su exnovia, Cinthia Fernández dijera que la modelo había dejado a Jorge Rial por él.

Es un ida y vuelta que parece no tener fin, una montaña rusa de declaraciones y acusaciones que no se detiene nunca y hoy, luego de que Cinthia Fernández dijera: “Sé que la Niña Loly dejó a Jorge Rial por él”, en alusión a Martín Baclini, su exnovio, la polémica estalló en todos lados.

Si bien ni el “intruso” ni Mariana Antoniale hablaron al respecto, el empresario nuevamente eligió a CARAS Digital para aclarar los tantos y no sólo eso, sino además contar que certificó bajo escribano público todo lo que viene diciendo su ex contra él para que luego sus abogados le digan que medidas tomar.

Fuentes del entorno de Baclini aseguran que la paciencia de él habría llegado a su fin y que se decidió a que no ser más victima de las acusaciones de Cinthia. En diálogo con este portal explicó: “Yo lo que hice fue certificar todo lo que viene diciendo ella, después mi abogado me dirá que hacer. Hice certificar todas las declaraciones de Cinthia, nada más, después lo que dijo sobre mi y Mariana es una barbaridad”, comenzó explicando él ya cansando de tener que responder las acusaciones de Fernández, pero siempre atendiendo con buena onda y paciencia y siguió…

“Me gustaría dejar algo en claro porque lo que se dijo es una locura, yo a Mariana en ningún momento me conocí cuando estaba con Jorge, no sabía que existía. Bajo ningún concepto, nunca estuve en medio de una relación. No hay que ensuciar a Mariana, no hay que meter a Jorge en un lugar tan oscuro, porque tiene familia, se casó. Yo no estuve en medio de nadie, es muy feo lo que dijo y no esta bueno. Yo a Mariana la conocí muchos meses después de que se separó de Jorge… Muchisimo después, ni me acuerdo la fecha. Es una muy buena persona y recuerdo que tuvimos muy buena onda y amistad. No hay más que explicar”, sentenció.

(perfil.com)