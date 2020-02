Martiarena propuso al ministro Arroyo un re-empadronamiento de los Planes Sociales en Jujuy

Fue tras la visita a la provincia de Daniel Arroyo, máximo responsable del área de Desarrollo Social del gobierno nacional.

El Diputado Nacional José Luis Martiarena, propuso al Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo de los planes sociales que se asignaron en la provincia, atendiendo el reclamo de cientos de ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad social que no reciben ninguna asistencia del Estado Nacional.

“Le he planteado la situación y el desmanejo que hubo en estos cuatro años de parte del gobierno nacional de Mauricio Macri y también de la provincia en cuanto a la distribución de los planes sociales. Todos sabemos que se hizo con fines electorales y políticos con una clara discriminación, porque quienes no adherían a su proyecto político, no tenían una ayuda social. Con este criterio han quedado excluidos muchísimos jujeños, que hoy no tienen ningún tipo de ingreso” afirmó el legislador nacional tras la visita a la provincia de Daniel Arroyo, máximo responsable del área de Desarrollo Social del gobierno nacional.

Para Martiarena hay mal manejo de estos planes sociales: “la propuesta es realizar un re-empadronamiento en Jujuy de todos los planes sociales y a partir de allí poder saber quién tiene esa ayuda y si verdaderamente le corresponde o no. En el caso que no le corresponda, quedaría un cupo para ser entregados a aquellas personas indigentes o que no tienen ningún ingreso, que hay muchos casos en la provincia y no tienen ninguna posibilidad de recibir alguna ayuda puedan acceder a este beneficio, en este caso de un plan social para su sustento familiar y alimentario”.

“Tiene que haber un sistema que sea justo y se destierre de Jujuy los manejos clientelares y que se deje de hacer politiquería con los pobres”.

Reconoció Martiarena que “hay mucha pobreza en la Argentina, en Jujuy la gente está muy mal, está sufriendo, como consecuencia de todas estas políticas devastadoras, neoliberales implementada por el gobierno saliente que dejaron una profunda crisis social y económica”.

En respuesta a este planteo el ministro Daniel Arroyo se comprometió a efectuar el re-empadronamiento en Jujuy el mes próximo.