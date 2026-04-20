Mario Fiad valoró la trascendencia de la fundación de Jujuy

El vicepresidente 1° de la Legislatura de Jujuy, diputado Mario Fiad participó de los actos protocolares por los 433 años de la fundación de Jujuy, acompañando al gobernador Carlos Sadir, al vicegobernador Alberto Bernis y al intendente de la ciudad Raúl Jorge. Los actos protocolares tuvieron lugar en la plaza Argañaraz, en la punta del Parque San Martín.

En este contexto el diputado Mario Fiad subrayó el valor que tiene este hecho en la historia de nuestro país como una acción que contribuye a mantener viva la memoria de un pueblo, a la vez de inmortalizar a los héroes que contribuyeron a que nuestra historia sea conocida por las futuras generaciones.

En este sentido Fiad reivindicó la actuación de estos héroes, muchos desconocidos, en la defensa del territorio en la lucha de la independencia, a la vez de la importancia de mantener viva la memoria como un valor fundamental para el bien común de todas y todos los jujeños.

Finalmente subrayó el traspaso dominial del lugar que perpetúa la memoria del fundador de Jujuy -Francisco de Argañaraz y Murguía- y que antes pertenecía al estado provincial, y ahora por un decreto pasó a pertenecer al municipio de la Capital.