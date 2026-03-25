Mario Fiad fortalece redes de trabajo con dirigentes y emprendedores

El vicepresidente primero de la Legislatura, el diputado Mario Fiad acompañó a Bruno Monzón y a Ricky Farfán, intendentes de Pampa Blanca y La Mendieta, respectivamente, para el inicio de sesiones de esas localidades.

Al respecto el diputado Fiad expresó que el inicio de sesiones en los concejos deliberantes del interior, son acciones fundamentales para la dinámica democrática, asegurando el cumplimiento de las cartas orgánicas y el fortalecimiento de las autonomías municipales.

Luego de estos actos formales en los que quedaron puestos en marcha los poderes locales, mantuvo una intensa agenda de trabajo con dirigentes, productores y emprendedores de la zona, con el fin de fortalecer vínculos y redes para proyectos en la región.

Las reuniones se centraron en el diálogo con actores locales y la gestión de políticas públicas, alineadas con las dinámicas de trabajo con estos dirigentes. En este sentido el doctor Fiad subrayó la confianza de los mismos en el proyecto de gobierno de la provincia.