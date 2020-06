Mariana Brey contó que se hará el test de coronavirus: “No tengo síntomas, pero estoy un poco paranoica”

La panelista entró en un estado de alarma tras la irrupción del Covid-19 en la farándula y en el mundo del periodismo.

La llegada del coronavirus a los canales de televisión, a la política y al mundo del espectáculo puso alerta a más de un famoso que está cumpliendo con una cuarentena flexible por su labor periodística.

Esta semana, Santiago Maratea visitó Los Ángeles de la Mañana y se tomó una foto abrazado con Yanina Latorre. Al día siguiente, el instagramer se aisló preventivamente tras dar positivo de Covid-19 varios integrantes del El precio justo, programa de Lizy Tagliani al que fue como invitado.

En ese contexto, Mariana Brey le preguntó a Yanina: “¿Te hiciste por las dudas el estudio de Covid?”. Y ella le respondió con fastidio: “No, ¿por qué me lo tengo que hacer?”.

Ante esa respuesta, Brey generó sorpresa al contar que ella sí se hará el test, pese a no tener síntomas. “Yo me lo voy a hacer. No tengo síntomas, no tengo nada, pero realmente estoy un poco paranoica. Tal vez antes estaba más relajada”, explicó.

(Ciudad Magazine)