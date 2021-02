María Becerra, de Quilmes a conquistar al mercado urbano latino

En 2020 el remix de su canción “High” junto a Tini Stoessel y a la español Lola Índigo impactó en el mercado hispanoamericano.

En diálogo con Télam la cantante quilmeña cuenta sus planes para seguir creciendo en un ámbito machista.

María Becerra, cantante que en 2020 irrumpió como una de las figuras más interesantes de la música urbana, mandó a los “machistas” de dicha escena a que “se curtan” porque las mujeres “vamos a seguir haciendo lo que nos gusta y haciéndonos respetar”.

“Hoy en día es moneda corriente que una mujer pueda ser mejor que un hombre y hacer mejores números o mejores canciones. Estamos haciendo lo nuestro, nuestra música, nuestro negocio por nuestro lado y los demás que se dediquen a criticar, que a nosotras nos va bien”, resaltó Becerra durante una entrevista con Télam.

Pero tomando nota del actual rol protagónico de las mujeres en la música urbana, indicó que “quien nos dio la gran oportunidad de darnos este lugar en el país fue Cazzu, que fue de las primeras en el trap que es un ámbito muy machista capaz de menospreciarnos o hacernos sentir que no estábamos a la altura de rapear o hablar de libertad sexual”.

Con apenas 20, esta quilmeña que comenzó subiendo covers a YouTube, luego realizando sketchs, se lanzó a la música urbana en septiembre de 2019 y su gran salto fue en el 2020 cuando el remix de su canción “High” junto a Tini Stoessel y a la español Lola Índigo impactó en el mercado hispanoamericano.

“High” suma 30 millones de reproducciones en Spotify y más de 95 millones de vistas en YouTube y de la mano de esas marcas llegó a conectar con Cazzu para juntas lanzar “Animal” que, lanzada el 7 de enero, excede los 25 millones de visionados en YouTube.

Becerra, quien solía subir covers de Rihanna, Miley Cyrus, Mariah Carey y Amy Winehouse, se encuentra trabajando con su productor Big One en un álbum que va a editar su primera parte hacia marzo y una segunda antes de que finalice el primer semestre de 2021.

La intérprete de “Confiésalo” junto a su novio RusherKing, trasladó a lo urbano su rol de influencer y hoy sus tips, el diseño de sus uñas, el maquillaje, la vestimenta y cortes de pelo, son seguidos por miles de chicas.

Télam: ¿Cómo decidiste hacer una versión remix de “High” e invitar a Tini Stoessel y Lola Indigo?

María Becerra: “High” la hice en mi departamento cuando vivía sola. Una vuelta me pintó mucho la tristeza, estaba pasando por una etapa fea en mi vida, medio depresiva y sola, y me refugiaba mucho en la música que era mi refugio. Entonces empezó a funcionar re bien. Lola me dijo que quería hacer el remix y con Tini nos veníamos cruzando mensajes y no me esperaba hacer una canción con ella por la experiencia pero ni bien le mandamos la canción ya habían escrito sus partes. Fue todo muy rápido.

T: ¿Esperabas esa explosión?

MB: La verdad que no. Teníamos altas expectativas pero jamás pensamos que iba a hacer 4 millones de vistas en un día, fue algo realmente muy zarpado. Ya me estaba haciendo más conocida y respetada en la industria y cuando de repente pegás un tema te miran con otros ojos. Pero acá estamos, seguí sacando mis canciones y tengo buena onda con un montón de artistas por suerte. Estoy trabajando full full y haciendo canciones nuevas con artistas que la gente ni se espera.

T: ¿Así llegaste a grabar “Animal” con Cazzu?

MB: Con Cazzu veníamos hablando hace rato también. Cuando pegó “High” subió una historia escuchando la canción, me etiquetó y la compartí, y ahí empezamos a hablar. Me dijo que le gustaba mucho lo que yo hacía y que le encantaba la canción, y yo me morí cuando ella me habló. Ambas somos de barrio, ella de Jujuy, yo de Quilmes y eso se nota. La canción la escribimos con FMK en el estudio, él puso el beat y yo ahí saqué el estribillo. La íbamos a sacar así pero sentía que le faltaba algo. Era una canción con un estribillo muy piola, muy salvaje, muy de perreo y sentía que le faltaba algo más rapeado. Cuando pensé en todo lo que faltaba se me vino a la mente la Cazzu y le dije que tenía una canción para mostrarle, fuimos al estudio y le encantó, escribió su parte ese día y la grabó.

T: No tenés discográficas ¿Sos más libre y trabajás mejor así?

MB: Sí, por el momento sí, no lo veo necesario. Si me ofrecen un buen contrato en el que pueda mantener mi control creativo al 100% y que nadie me venga a decir nada, lo pensaría. Para mí no hay nada peor que alguien que es empresario y nunca escribió una canción te diga que no le gusta una canción y no la van a sacar. Yo conozco a mi público, sé lo que hay que sacar, no me pueden decir lo que puedo o no puedo sacar. Hoy todo el mundo que ha firmado un contrato se arrepiente, salvo que sea alguien tan famoso como Cardi B. Cuando sos un artista que recién está emergiendo no podés poner condicionantes.

(Télam.com)