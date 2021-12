Marcharon pidiendo justicia por el asesinato del mecánico de la ciudad de El Carmen

Esta mañana en Plaza Belgrano familiares, amigos y vecinos de Néstor Cuenca pidieron justicia, esclarecimiento y que se encuentren a los responsables del asesinato de su padre el día 19 de diciembre en la localidad de El Carmen.

Néstor Cuenca de 60 años fue asesinado en su domicilio de El Carmen el pasado 19 de diciembre, su familia marchó para pedir justicia y que aparezcan los responsables, y señalaron que “hay un asesino suelto en El Carmen”. denunciaron.

Érica Cuenca la hija del mecánico comentó, “el hecho ocurrió el día domingo 19 de diciembre en horas de la tarde noche y a mi padre lo encontró un amigo de él el día lunes a la mañana, después la policía nos informa y nosotros teníamos la esperanza de que haya sido una muerte natural pero el ayudante del fiscal nos informa a las horas que la carátula de la causa era de homicidio”.

Sobre lo sucedido agregó, “quiero que la provincia de Jujuy y la gente de la ciudad de El Carmen sepan que a mi papá lo asesinaron violentamente, yo tuve la oportunidad de ingresar a la escena y era muchísima la sangre, fue un hecho muy violento. Estamos acá pidiendo celeridad en la justicia y apeló a la solidaridad de los vecinos, de la comunidad que cualquier cosa que sepan nos informen porque hasta ahora no hay detenidos y no hay sospechosos, no hay ningún dato certero de lo que le pasó a mi papá, solamente podemos ubicarlo hasta las 5 de la tarde en un en una despensa de El Carmen muy conocida que de allí él se retira y no sabemos más sobre qué le pasó”.

Con respecto a la causa detalló, “la caratula es homicidio el fiscal que está a cargo de la causa es el fiscal Diego Cussel y el ayudante del fiscal que me recibió el día de ayer es Iván Monaldi, la brigada a cargó es la Brigada de Investigaciones. No se sabe todavía a ciencia cierta qué le pasó a mi papá después la 5 de la tarde, por la autopsia en primer lugar sabemos que fue algo totalmente intencional, mi papá estaba indefenso cuándo ocurrió el hecho, quiero que lo sepa la gente porque corrieron muchas versiones y no fue un accidente, no fue una pelea, mi papá no estaba aparentemente con nadie y quiero que tomen conciencia de que hay una persona que está suelta, fue capaz de hacer esto y está caminando por El Carmen, que está sentado en la plaza o está tomando un remis donde el día de mañana va a brindar con su familia y yo a mi papá no le voy a tener nunca más. Le quitaron la vida a mi papá que era una persona trabajadora que se levantaba a las 6 de la mañana a trabajar como mecánico desde que tiene 14 años, hace más de 50 años que él trabajaba y así nos forjó a mí y a mi hermana para que estudiemos, para que no recibamos, para que seamos unas personas de bien como él lo era”.

A su vez Érica expresó, “sé que la Brigada está investigando y está trabajando, pero no quiero que la muerte de mi papá quede en la nada, esto ocurrió el domingo 19 y hoy hacen 11 días, por eso hoy estamos acá con familiares y amigos que mi papá tenía, son muchísimos porque era una muy buena persona, estamos acá pidiendo justicia para que la Brigada, investigadores y el fiscal tengan más celeridad e investiguen a profundidad para que sepamos quién o quiénes le hicieron esto a mi papá”.

Por otra parte destacó, “quiero aclarar que mi papá era una persona que no tenía ni tarjetas de crédito, por qué él decía que uno tenía que vivir con lo que podía y que no tenía que pedir préstamos, así que él no era una persona de pedir préstamos, ni de tener cuentas a saldar, ni tenía enemigos en El Carmen todo el mundo lo conoce y pueden contar una historia o anécdota de él, así que quiero aclarar que mi papá no le debía nada a nadie y no tenía enemigos ni deuda, mi familia está integrada por mi mamá que estaba separada, mi hermana Natalia Cuenca y mi persona, somos 2 hijas y hoy nos toca venir a aquí a pedir justicia. Nosotros no vamos a parar hasta saber que le paso a mi papá y quien o quienes le hicieron esto, porque mi papá ni ninguna persona se merecía morir de esta forma”.

Para finalizar remarcó, “creo que por el aumento de la inseguridad se registran estos hechos, porque ingresaron a la casa de mi papá a plena luz del día un domingo con mucho calor y la gente tendría que haber estado afuera o escuchado algo o visto y una persona que se atreva a hacer algo tan atroz y violento a esas horas del día es una persona capaz de cualquier cosa, pero estoy segura por las pericias que es una persona que volverá a hacer, esto por eso quiero que sepan que hoy le toco a mi papá y mañana puede ser cualquiera”.