Marcha por los derechos de los niños y la violencia infantil en San Pedro de Jujuy

Durante la tarde de este lunes en la ciudad de San Pedro de Jujuy organizaciones se movilizaron por las calles de la ciudad de San Pedro de Jujuy en favor de los derechos de los niños.

José Orellana comentó, “estamos aquí en una marcha en contra de la violencia infantil y la violencia familiar porque hemos visto que los derechos de los chicos han sido avasallados, es por ello que nos hemos convocado todos para pedir por los chicos, la marcha inicio a las 18 de la tarde con un recorrido por el centro pidiendo por los derechos de los niños y las gentes ahora estamos desconcentrando aquí en lo que es el Correo”.

Por otra parte Mabel Balconte expresó, “el mes de marzo es una fecha muy importante para todos, el 8 fue el Día Internacional de la Mujer donde se trata el no a la violencia, no a la trata de personas y nosotros volvemos a repetir una marcha, no a la violencia ni al maltrato infantil. Es muy importante cuidar a los chicos, también el 24 de marzo esta la marcha del nunca más por el tema de los desaparecidos, día de la verdad memoria y justicia, es por ello que esta marcha también es importante porque los chicos son los que menos se pueden defender, en muchos casos los niños pasan desapercibidos porque no pueden levantar su voz”.

A su vez Balconte añadió, “continuamos trabajando con muchas organizaciones y cooperativas en los bancos, supermercados, correo, rapi pagos, porque creemos que es importante no dejar de lado y estar en los momentos más difíciles, además trabajamos con el tema del descacharrado y desmalezamiento que es importante por el tema del dengue, lo realizamos de manera conjunta con la Municipalidad y actualmente estamos trabajando con el la recuperación de espacios y parques porque no hay que olvidar que pasamos un año muy difícil”.

Para finalizar destacó, “al reparar los parques y espacios verdes los niños pueden recuperar un poco de libertad que causo la pandemia que no solo nos afecta a nosotros, todos estos trabajos lo seguimos realizando con la agrupación. En el barrio San Francisco tenemos el comedor en distintas localidades no solo en San Pedro de Jujuy, en Fraile con 2 comedores, en El Acheral con 1 comedor, en Rodeíto con 1 comedor en San Juan de Dios con 1 comedor y copa de leche, Arroyo Colorado con una copa de leche, San Lucas, Arrayanal, Chalicán y Libertador, no hemos dejado de trabajar lo venimos haciendo desde hace 29 años con la organización en lo social, siempre en lo que uno pueda y este a nuestro alcance”.