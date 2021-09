Marcha por el femicidio de Iara Rueda por las calles céntricas de San Pedro

Como estaba previsto y convocado por familia de Iara, Familiares del Dolor, la Multisectorial de Mujeres y Disidencias se realizó en la ciudad de San Pedro de Jujuy la jornada provincial a un año del brutal femicidio de Iara Sabrina Rueda.

La referente de la C.C.C. Karina Gerónimo comentó, “aquí está presente toda la agrupación social CCC acompañando a los padres del dolor porque ya es 1 año de este femicidio cruel que lamentablemente no es el único de Jujuy sino que hay más, seguimos peleando y luchando en la calle acompañados por otras agrupaciones sociales porque esto no para”.

Luego agrego, “la violencia no termina de cesar siempre continua y lo que las mujeres pedimos es que no queremos una menos, lo que si queremos es una asistencia integral para todas las víctimas de violencia de género, prevenir femicidios y que exista los seguimientos a partir de la atención porque así podemos detectar y prevenir”.

A su vez Gerónimo destacó, “al no haber seguimiento no podemos detectar los casos y al no detectar no podemos prevenir los femicidios, porque existe violencia en el noviazgo, en las parejas, etc. y si no tenemos implicancia no lo podremos solucionar, queremos más participación de la población, ahora estamos acompañados de la agrupación de los pueblos originarios, 12 de Octubre y Familiares del Dolor, con unión y apoyo podes afrontar esto tipo de situaciones y esperemos que se termine porque no queremos ninguna más”.