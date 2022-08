Marcha en contra del tarifazo de organizaciones gremiales

Esta mañana marcharon por las calles de San Salvador de Jujuy, organizaciones gremiales en contra de la suba del servicio de energía eléctrica, para hacer conocer esta situación.

Tanto los secretarios de APOC y del SEOM pidieron la intervención del gobierno para que revisen esta suba y que afectan a los trabajadores y a la sociedad en su conjunto, porque muchos no van a poder cubrir esta suba en sus hogares.

La secretaria general de APOC Susana Ustárez comentó, “el tarifazo afecta al comercio a la industria que se está intentando recuperar, a los clubes que brindan contención, a las familias y los sindicatos a sus sedes y delegaciones lo que agrava toda la situación y el gobierno tiene que morigerar porque sabemos que los servicios cuestan”.

A lo que mencionó, “pero también se tiene que revisar la situación porque en estos 6 años por parte del gobierno provincial han retrasado los sueldos con la inflación por lo que venimos con un sueldo disminuido, tienen que hacer lectura de todo eso, de la situación social de la gente que tendrá que elegir entre comer o pagar la luz, entonces que quieren, que estemos en la oscuridad sin el acceso a calentarse, no pueden ser tan insensible ante la situación actual”.

Luego Ustárez agregó, “no hacen distinción de nada como por ejemplo las instituciones de bien público, existen empresas prosperas en Jujuy que son grandes y pueden absorber los costos, pero no los trabajadores y pequeñas industrias, esto se tiene que analizar porque es un gran impacto lo que se traduce en inflación y el próximo mes la inflación de Jujuy será más alta que la nacional, después como pueden explicar que la inflación de Jujuy, una provincia periférica sea menor que la nacional es imposible y lo que hay que dejar claro que a la gente no se le miente y saben bien lo que nos cuesta, no llegamos a fin de mes, entonces no tienen que seguir apretando porque la gente va a saltar”.

Advirtiendo a la vez, “así que decimos al gobierno que no aprieten porque la gente va a reaccionar y no queremos eso, ya no sabemos qué hacer para contener a nuestros trabajadores y como es una política de Estado tienen que estar, pero no, así que buscamos dialogo con el gobierno y creo que la ciudadanía se tiene que comprometer y hacer ver al gobierno está realidad”.

Mientras que el secretario general del SEOM Sebastián López remarcó, “este tema nos atraviesa a todos, por eso la movilización de los distintos sectores y la gente se detiene para preguntarnos, hoy nos convocamos por un aumento salarial ya que nosotros hemos tenido una imposición salarial que no cubre las expectativas y solo sigue aumentando el porcentaje de pérdida de poder adquisitivo”.

Sobre el aumento de la luz expresó el dirigente, “por otro lado el tarifazo este que nos agarró a todos de sorpresa, pero la dirigencia se ha puesto a la altura de la circunstancia y gestionando para frenar el tarifazo, así los trabajadores no pueden llegar a fin de mes, porque el gobierno aparte de pagarnos un sueldo bajo nos obligan pagarles a las empresas altas tarifas donde este servicio público tendría que estar en manos del Estado bien administrado y no tener estos montos, a esto se suman otros problemas que venimos atravesando, como por ejemplo los compañeros del interior que son jornalizados, sobre los cuales siempre denunciamos su precariedad laboral porque cobran sueldo de hasta 25.000 pesos y son los más afectados por esta situación”.

Por Mauro Ruiz – L24HJ