Marcha de la CCC por las calles céntricas de San Salvador de Jujuy

La Unidad Piquetera reclama en contra de las políticas sociales y contra el ajuste del FMI. Por lo que organizaron una serie de piquetes y cortes en Capital Federal y en distintas provincias del país.

Una de las protestas se realizó esta mañana en San Salvador de Jujuy, donde movilizaron organizaciones sociales, entre estas la Corriente Clasista y Combativa, como también el Frente de Organizaciones en Lucha.

El referente Ever Lima del FOL comentó, “estamos en esta jornada unitaria que es histórica e histórica, por primera vez en muchos años todas las organizaciones sociales, opositoras y oficialistas también estamos hoy en una jornada conjunta expresando nuestro repudio total a la política de ajuste que está implementando la ministra Victoria Tolosa Paz en el Ministerio de Desarrollo Social de la mano del ajuste nacional que está implementando Sergio Massa con el aval del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Kirchner”.

Referido a la jornada detalló, “nuestro reclamos es bien puntual, ni bien asumida la ministra Paz firma un decreto el 4 de noviembre del 2022 el decreto 728 en el cual se congela los cupos del programa Potenciar Trabajo en base a la exigencia del FMI y en ese mismo decreto que firma la ministra se establece que, el 30% de la obra pública va a ser asignada o debería ser asignada a las cooperativas es decir, que todas las bajas que iban a impactar en el programa se supone se iban a redireccionar en convenios de obra pública a realizarse en los barrios populares, pero hasta el día de hoy no se ha realizado absolutamente nada de ese decreto que la misma ministra ha firmado, entonces nosotros estamos exigiéndole hoy como primera consigna a la ministra que cumpla con su decreto y que inmediatamente el 30% de la obra pública tiene que ser asignada a las cooperativas de las organizaciones sociales”.

Luego añadió, “el banco de herramientas es una es una política que no se ha implementado efectivamente y depende del grado de tecnificación que tenga la labor que realiza cada organización, mencionaba en el caso puntual nuestro, estamos exigiendo el 30% de la obra pública para las cooperativas porque en nuestro caso estamos realizando en los barrios renovar el cordón cuneta, vereda, alumbrado, conexiones intralotes y arbolado. El banco de herramientas no se ha implementado, pero lo más grave es que no se ha implementado la licitación de convenios, ni la presentación de proyectos para que las cooperativas podamos urbanizar los barrios populares donde no contamos con los servicios básicos”.

Para finalizar expresó, ”nosotros tenemos un comedor que funciona de jueves a sábado y en estos momentos no estamos recibiendo mercaderías a nivel nacional, es una realidad que atravesamos todas las organizaciones, el Ministerio no hace envíos desde hace varios meses y ante la aguda crisis que estamos pasando vemos que esta es una política grave, en ese sentido la política del gobierno provincial ha sido pionera en aplicar ajustes, recortes y no asistir a las demandas urgentes, es decir que no solo no recibimos la asistencia en tiempo y forma sino que es insuficiente dado el grado de demanda que existe en un país donde más del 40% de la población está bajo la línea de pobreza, donde un tercio de los trabajadores y trabajadores ocupados no alcanzan a llegar a fin de mes con su sueldo”.

