Marcha con pedido de justicia por la muerte de una empleada municipal en San Pedro

Durante la jornada de hoy familiares de Gisel Sánchez acompañado por un numeroso grupo de personas marcharon por las calles de la ciudad hasta llegar al frente al municipio de San Pedro de Jujuy.

Existen distintas versiones sobre esta situación planteada por el fallecimiento de la empleada municipal, por un lado se supo de no estaba afiliada a ningún gremio municipal, quienes salieron a aclarar sobre esto. También la madre denuncio que para poder tener un barbijo se debía firmar una nota de entrega del mismo.

Ya ubicados frente al edificio comunal hablo Sandra Sánchez, madre de la víctima quien dijo, “en el día de hoy marchamos aquí al municipio para pedir justicia por la muerte de mi hija, las autoridades no nos atienden no dan la cara lamentablemente sin el acompañamiento de los gremios de la ciudad porque fueron presionados por el gobierno del intendente Julio Bravo, ni tampoco el apoyo del ingenio que cuando ellos tuvieron dificultades yo estuve presente en todas las marchas”.

A su vez remarcó, “de acuerdo a lo dicho por el secretario Marcelo Castro que estaba en contacto con la familia y nos brindaron ayuda económica, es toda mentira, es un abogado mentiroso, nunca hablaron conmigo y no necesito de sus limosna yo puedo mantener a mis nietos, lo que sí quiero que se haga justicia! por la muerte de mi hija”.

También agregó, “desde la justicia nos pidieron más pruebas para mostrar el estado de salud que tenía mi hija al momento de ingresar al municipio, el día 23 el señor castro salió a comentar que mi hija se había realizado 2 PCR, si se lo había realizado ya que mi hija cada 6 meses debía realizarse un tratamiento por su Artritis Reumatoide que si o si le exige el test PCR, eso fue en el mes de septiembre donde el resultado dio negativo, posteriormente le hicieron firmar una nota para que se presenta a trabajar el 23 octubre donde le realizan otro PCR que también dio negativo y así se consta que ella entro sana a trabajar y ahí la expusieron al virus”.

Para finalizar recalcó Sánchez, “Castro dijo que la enfermedad de mi hija no era una enfermedad de riesgo, él no tiene ni idea de lo que está hablando, el no es médico ya que debido al tratamiento de agentes biológicos que tenía mi hija no poseía defensas además de tener asma crónica por ello es una persona de riesgo y no debía ir a trabajar, el además expreso que estaba cuidada pero no es así ya que en el Mercado de la Cultura ingresaban muchas personas porque ahí se realizaban diferentes clases además no había distanciamiento por que los escritorios estaban juntos, ni tampoco les brindaron alcohol para limpiarse las manos por lo tanto a ellos les hago responsables de la muerte de mi hija”.