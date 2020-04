Marcelo Tinelli, enojadísimo con el grupo Clarín: “Le mienten a la gente, me trataron dos veces de pelotudo”

En dialogo con Luis, aprovechó y criticó al Grupo, del cual forma parte desde hace varios años y afirmó que tienen un ensañamiento con él.“El mismo medio donde trabajo que me putee, no está bueno. Que sigan con ese tema, no está bueno, ni para mi, mi familia, hijos. Es recurrente”

Lejos de poner paños fríos a la situación, Marcelo fue lapidario.”Le mienten a la gente, me trataron dos veces de pelotudo. Clarín miente, yo no rompí la cuarentena. La valija con medicamentos es para mi hija y para mi. No entiendo porque ese hostigamiento, es un ataque sistemático”

El conductor del Bailando, reflexionó al respecto y puso en duda la continuidad de su presencia en el canal. “Yo no sé si hay algo que no sé. Desconozco que no quieran que no esté más en el canal. Yo soy periodista, he hecho un montón de cosas. Siempre respete a todos los directivos del grupo, me parece injusto que me ataquen”

Y continuó. “El multimedio todo el tiempo me ataca, capaz me quieren decir algo, “flaco no queremos que trabajes mas con nosotros”. Pero no es que levantan un teléfono y me preguntan qué pasó, sino que salen a atacar. Por ahí hay algo que no saben como decirmelo. Como no me gusta suponer, estoy esperando que me llamen”

Hacia el final, adelantó que proximamente tiene que volver a Buenos Aires por trabajos y les pidió encarecidamente que no lo ataquen sin saber el motivo por el cual regresará. “Lo que quiero decir, para que se ahorren el trabajo, yo tengo que hacer trabajos en Bs As, y en algún momento tengo que volver. Estoy cumpliendo la cuarentena como lo cumplen todos los argentinos, como lo dice el Presidente de la Nación”

