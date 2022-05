Marcelo Gallardo y las dudas sobre los cuartos de final: “En un contexto serio, no debería pasar”

El entrenador de River también se refirió al polémico penal que le dieron a su equipo en el triunfo ante Platense y al desempeño de los jugadores que habitualmente son suplentes.

River le ganó por 2-1 a Platense en el cierre de su paso por la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Fue un partido que no estuvo exento de polémicas y en el que el Millonario consiguió el triunfo a través de un polémico penal sancionado por el árbitro Patricio Loustau en el segundo tiempo. En conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo respaldó la decisión del juez, analizó el funcionamiento de su equipo y también se refirió a las idas y vueltas que hay en torno a la programación de los cuartos de final del certamen.

River clasificó como segundo de su Zona y en la próxima instancia se medirá ante Tigre en el estadio Monumental, en día y hora a confirmar este lunes.

La reflexión sobre la polémica del penal

“En la jugada rápida parece penal. Después, observándola, me parece que hay una intención del jugador de Platense de recoger la pierna pero con la rodilla lo toca. Elías Gómez reconoce el impacto y con eso para mí es suficiente. Por más que no tenga intención, lo impacta y es penal. Tal vez en cámara lenta recoge la pierna y dicen que no fue penal, pero el jugador me reconoce que hay contacto. Eso respetó Loustau, me parece que es penal”.

El equipo alternativo que puso en cancha

“No es fácil cambiar la nómina del equipo en su totalidad. Hubo algunas cosas buenas que me gustaron por momentos. Estábamos bien hasta el error que incidió en el empate de Platense. Ahí nos descolocamos un poquito, pero intentamos que eso no nos desenfocara, que no nos generara inquietud a la hora de jugar. En el segundo tiempo volvimos a tomar el control del partido, Platense jugó unos metros más atrasado y nosotros en el campo de ellos. Intentamos ser pacientes y generamos alguna que otra jugada. Estuvo bien por el equipo. Hay jugadores que vienen sin continuidad y creo que fue justa la victoria, sin generar demasiado, pero fuimos justos ganadores”.

El momento de los suplentes

“Uno tiene que estar preparado cuando le toque jugar. En el fútbol es así: juegan 11 y hay un plantel de 28 o 30 jugadores. En esa gestión de jugadores que se sostienen con buenos rendimientos y el equipo funciona, el que no se prepara para tener un momento, desaprovecha oportunidades. No es lo ideal no tener mucha continuidad y salir a jugar de repente con un equipo alternativo y hacerlo de buena manera, pero cualquiera de estos jugadores podría individualmente ser alternativa del equipo que juega. Hay que prepararse mental, psicológica y futbolísticamente. Cuando no jugás es más difícil, más duro, pero es parte del juego. Lo importante es que hayan sentido que hicieron mérito para ganar y se vayan con una alegría para lo que viene”.

El error que propició el gol de Platense

“Son cosas del juego. Se cometen errores, el juego no es perfecto. Lo bueno sería no cometerlos, pero se juega para minimizarlos, potenciar virtudes y ser mejor que el rival. Si te quedás en el error, sería un problema: hay que salir rápido. Y si se reiteran, hay que salir rápido para corregirlos. ¿Quién no comete errores? El tema es no quedarnos ahí, que no nos paralice”.

La programación de los cuartos de final de la Copa de la Liga

“No tenemos ninguna precisión de cuándo jugamos. En un contexto normal ya se debería saber y todavía está por verse. En cosas serias, no debería pasar: ya tendría que estar definido para preparar el día de mañana, la previa del partido y todo. El formato (del torneo) estuvo bien para este momento”.

