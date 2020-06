Marcelo Gallardo se pronunció sobre el parate de los entrenamientos y encendió las alarmas

El técnico de River se pronunció sobre el parate de los entrenamientos y encendió las alarmas en el mundo de la pelota. ¿Cuál es tu postura?

Es así: Marcelo Gallardo habló y destapó la olla. El técnico de River fue uno de los primeros -sino el primer- nombre pesado que se pronunció por la situación del fútbol argentino en tiempos de pandemia. Se mostró a favor de que los jugadores vuelvan a entrenar con protocolos, ya que ello no difiere de “una industria de 500 empleados”, y habló de una fuerte devaluación en el mercado.

“Los jugadores y entrenadores tienen voces alineadas con el sentir de que ya no se aguanta más el tema”, comentó el Muñeco en diálogo con Un buen momento, de La Red. “Me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolos y el fútbol no puede respetar protocolos y tener a 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades”, dijo con mucha bronca. “La industria de nuestro fútbol v El Chiqui Tapia, presidente de la AFA, dijo que el fútbol retomará sus actividades cuando el país esté en fase 4. Ante esa afirmación, Gallardo fue categórico: “Me parece que es difícil porque si estamos hablando de que pasaron más de 90 días en los cuales el futbolista no puede iniciar una actividad estamos hablando de que a mí esto me hace creer que el fútbol tampoco se va a activar de acá a corto o mediano plazo”.

“Si restringen la actividad es por algo y no creo que cambie en agosto, salvo que haya presiones de algún tipo y que te quieran hacer competir a partir de septiembre. Ahí diría, ¿cómo? Me generaría dudas que eso pasara, porque vamos a ver cómo viene la cosa y por lo que dicen los especialistas y las autoridades, viene para largo. No creo que se pueda activar de acá a corto o mediano plazo”, manifestó.

Para el técnico la clave es armar protocolos y entrenar de a 3 o 4 jugadores cumpliendo con las medidas necesarias y así ponerse a punto para los torneos. “No tengo deseos de salir a romper la cuarentena y comer asado con amigos ni ir al shopping. Tengo el deseo de hacer mi trabajo, activarme con los protocolos necesarios sabiendo que estamos en una situación difícil. Hubo mucho silencio y tendríamos que haber debatido ideas. Eso me generó indignación”, expresó.

Y que la gente de River se quede tranquila: “Lo que menos quiero es generar dudas en relación a mi continuidad, no está dentro de mis posibilidades. Mi idea es seguir porque este año no me lo replanteo, pero no sabemos cuándo se va a iniciar el fútbol, de qué forma, con qué formato… Es un lío total. Y va a ser un lío total”.

