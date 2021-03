Marcelo Gallardo dio la lista de convocados: Cuál es el equipo que tiene en mente para enfrentar a Boca en La Bombonera

El Muñeco rechazó en las últimas horas una increíble oferta del fútbol de Arabia Saudita de tres años a cambio de 30 millones de dólares.

Las horas pasan y los nervios empiezan a crecer. Como dijo Marcelo Gallardo mano a mano con TN, el Superclásico “es el partido que todos quieren jugar”. Horas después de la conferencia de prensa de este viernes, el DT dio a conocer la lista de convocados.

Hay mucho misterio por parte de los dos equipos. En Boca, Carlos Tevez y Edwin Cardona están al límite físicamente y no está claro si podrán jugar el domingo en La Bombonera.

En River no hay futbolistas lesionados y el Muñeco parece tener bien en claro quiénes serán los 11 que salten a la cancha. Pero como buen estratega no muestra sus cartas. Hoy al mediodía, ante la consulta de los periodistas, no dio a torcer: no dio a los titulares.

Pese al esfuerzo de Gallardo en no decir el equipo, los rumores periodísticos indican que solo hay dos dudas: ¿Jonatan Maidana y Jorge Carrascal serán titulares? El entrenador podría dejar afuera al colombiano para que ingrese Bruno Zuculini y le dé más estabilidad a la mitad de la cancha.

Este será el segundo Boca-River del año: el primero fue el sábado 2 de enero en La Bombonera, por la Copa Diego Maradona. Empataron 2 a 2 y el Xeneize, semanas después, se consagraría campeón.

Al ser consultado por TN sobre una nuevo choque entre estos equipos, reflexionó: “Las cosas se dieron así. No me parece nada revolucionario que haya otro Superclásico. A todos les gusta verlo, que se enfrenten los dos más importantes”.

En las últimas horas, Toda Pasión pudo confirmar que Gallardo rechazó una oferta increíble del fútbol de Arabia Saudita que contemplaba un contrato de tres años a cambio de 30 millones de dólares. Una cifra impresionante, incluso mejor de lo que pagan la mayoría de los clubes europeos.

Los 22 jugadores que eligió el Muñeco

Arqueros: Franco Armani, Enrique Bologna y Germán Lux.

Defensores: Robert Rojas, Alex Vigo, Paulo Díaz, Milton Casco, Jonatan Maidana y Fabrizio Angileri.

Mediocampistas: David Martínez, Leonardo Ponzio, Enzo Pérez, Jorge Carrascal, Agustín Palavecino, José Paradela, Nicolás de la Cruz y Bruno Zuculini.

Delanteros: Rafael Borré, Matías Suárez, Agustín Fontana, Julián Álvarez y Federico Girotti.

La palabra de Gallardo: “No me gusta darle pistas al otro equipo”

El Muñeco, bien a su estilo, fue prudente. Prefirió jugar al misterio y no alimentar rumores. “No tengo ninguna duda, tengo el equipo, pero no se los di a los jugadores. Para mí son tan importantes los que arrancan como los que estarán en el banco”, explicó en conferencia de prensa.

“El arranque es importante, pero también el desarrollo del partido puede generar cambios y ahí tienen que estar concentrados”, dijo el Muñeco.

“No quiero dar información, aún en los tiempos donde se sabe todo. Podría darles el equipo hoy, pero quiero dárselo a los jugadores. No me gusta dar pistas al otro equipo aunque no hay mucho que esconder”, agregó el DT de River.

La posible formación sería con: Armani; Diaz, Rojas y Maidana; Casco, Pérez, De La Cruz, Carrascal y Angileri; Suárez y Borré.

