Marcela Tauro confesó qué la descolocó en plena pelea con Jorge Rial: “Sentí el click cuando me pidió mi fuente”

La expanelista de Intrusos contó detalles de la discusión que terminó con su participación en el programa.

No era la primera vez que Marcela Tauro y Jorge Rial discutían al aire en Intrusos. Pero ese martes 19 de mayo, la pelea fue diferente para la panelista, quien tras el cruce decidió abandonar el programa… y no volver.

En diálogo con Ángel de Brito en El Espectador por CNN Radio, Marcela reveló qué sintió durante esa pelea definitoria cuando Rial se enojó por una información que ella dio sobre el exrecepcionista de Rubén Mühlberger: “Ese día fue un combo, me pidió la fuente y ahí sentí el click, pensé ‘qué raro que me esté pidiendo esto’. Algo toqué en él para que pasara esto. Es uno de los mejores conductores. Lo conozco y él me hubiera desactivado de otra manera”.

“Ahí fue el click. Cuando me pidió la fuente, sentí ‘algo está pasando’”, aseguró Tauro, quien fue panelista de Intrusos durante 17 años y hoy ocupa ese rol en Fantino a la tarde.

Después de afirmar que se sintió maltratada por Rial, contó que no volvió a hablar con el conductor: “No, la verdad es que no lo sentí y creo que él tampoco porque sino nos hubiéramos llamado el uno al otro”.

Marcela también detalló cómo fueron las negociaciones con América después de su pelea con Jorge: “La charla siempre era volver al programa, no tuve otra propuesta. Yo dije ‘creo que va a ser un escándalo si vuelvo’. Obviamente me ofrecían volver hablando a él antes. Expliqué mis motivos y me daban vacaciones dos meses pero podía ir de invitada a otros programas. El canal se portó muy bien. En el medio me llamó Fantino para convocarme”.

(Ciudad Magazine)