Manzur recorrió los hospitales de Fraile Pintado y Calilegua

Las visitas y mesas de trabajo permiten acompañar a los equipos de salud, relevar necesidades y avanzar con mejoras concretas en cada localidad.

El ministro de Salud, José Manzur, desarrolló una nueva jornada de trabajo en territorio con visitas a los hospitales de Fraile Pintado y Calilegua, donde mantuvo reuniones con equipos de salud, recorrió servicios y articuló acciones con autoridades municipales locales para fortalecer la atención en la región.

Durante la agenda, se relevaron necesidades vinculadas a infraestructura, insumos y recursos humanos, con el objetivo de avanzar en soluciones que mejoren el funcionamiento de los servicios. Estas acciones forman parte de una planificación sostenida que busca fortalecer el sistema público de salud desde cada punto del interior en beneficio de los ciudadanos.

En Fraile Pintado, se acompañó además el proceso de conducción del hospital con la asunción de Marta Batallanos como directora. “Para nosotros es muy importante que asuma alguien que conoce la realidad del lugar, que vive acá y entiende las necesidades de la gente. Eso permite ordenar el trabajo y acompañar mejor en pos de un crecimiento continuo del hospital”, expresó Manzur.

Ambos recorridos incluyeron espacios de diálogo directo con los equipos, priorizando la escucha y la planificación conjunta. “La decisión es estar cerca, recorrer cada hospital y CAPS y trabajar junto a los equipos. Nos debemos a la gente y por eso estamos donde hace falta”, afirmó el ministro.

Estas acciones se enmarcan en una decisión firme del Gobierno de Jujuy de continuar invirtiendo en salud pública, fortaleciendo la accesibilidad y acompañando a los equipos en cada territorio.

Chikungunya: vigilancia activa y trabajo articulado

Respecto a la situación epidemiológica, el ministro señaló que se sostiene vigilancia activa en las zonas con casos, con acciones coordinadas entre municipio, hospital y equipos de terreno. Se realizan controles, seguimiento de personas con síntomas, fumigación y operativos de descacharrado.

En este sentido, destacó que el trabajo conjunto es clave para sostener las acciones de prevención y cuidado, priorizando una respuesta organizada que permita cuidar a la comunidad en cada localidad.