Mañana se van a movilizar por el aumento de los combustibles en San Pedro

Luego de conocerse que en la ciudad de San Pedro de Jujuy, la intendencia aplicará un impuestos a los combustibles como ocurre en otras partes del país, esto generó el malestar de sus habitantes y en especial de una de los gremios, como es el caso de ATE.

Por lo que el gremio ATE seccional San Pedro convoca a una sentada en contra de las subas de impuestos, la convocatoria está destinada a todos los trabajadores estatales, a las organizaciones sociales y al pueblo en general en las afueras del Concejo Deliberante de esa ciudad.

El secretario general de ATE San Pedro Matías Brizuela comentó, “vengo del Consejo Deliberante al ver una situación donde le ponen un impuesto a la carga de combustible y que vamos a sufrir los sampedreños particularmente. Es una situación donde los concejales lamentablemente no están a favor de los que sufren la situación económica que tenemos”.

Luego comentó, “nosotros en representación de los trabajadores del Estado nos presentamos esta mañana para saber de qué se trata, porque este nuevo impuesto al combustible va a traer nuevamente una nueva suba al transporte alternativo de pasajeros, al transporte de los productos alimenticios y lamentablemente una vez más va atacar al bolsillo de los trabajadores, por eso nosotros convocamos a los trabajadores porque esto es algo serio e importante, nuevamente otro impuestazo más, porque ya sea un centavo más que le sacan al bolsillo del trabajador es un centavo para los ricos”.

Recordando también, “se vienen nuevos aumentos en la luz, el gas y sabemos que en las tarifas por la quita de los subsidios y lamentablemente esta situación no puede seguir para más, lo estatales no damos a bastos, el Gobierno de la provincia no convocó a paritarias como se comprometió para que podamos en este mes también poder tener un incremento salarial, eso lo dijimos y denunciamos con la Intergremial”.

Luego Brizuela recalcó, “se advirtió a todos los trabajadores estatales que no hay manera que podamos salir de esta situación, claramente hoy nos lo está imponiendo este Gobierno y claramente en su apertura de sesiones el doctor Julio Bravo dijo que iba a ayudar a la economía, pero en diciembre subieron los impuestos de la Municipalidad y otro impuesto más ahora. Nosotros también vamos a pedir una mesa de transparencia porque también necesitamos saber qué es lo que se recauda y dónde va la plata de la COMECOR, la plata de la feria, de lo de lo que se le cobra a los grandes empresarios que tenemos en San Pedro Jujuy, porque no puede venir una vez más a meter la mano al bolsillo de los trabajadores y menos al pueblo en general, por lo tanto convocamos desde ATE a todos los trabajadores estatales”.

Sobre esto agregó, “porque no podemos permitir que nos saquen un peso más del bolsillo y qué es para la educación de nuestros hijos, para la salud de nuestra familia y del del pan que uno lleva a la mesa, porque claramente 8 personas que hoy conducen el Consejo Deliberante están en contra de las familias y si mañana aprueban van a ser repudiados y lamentablemente porque no podemos seguir con esta situación”.

Para terminar expresó, “primero antes de aprobar el aumento tiene que llamar a una consulta popular, a reuniones, conferencia de prensas, reuniones con los sindicatos, con la organizaciones sociales, con los centros vecinales, centros de jubilados, con todo los estudiantes, porque también va a impactar en toda la ciudadanía y no lo pueden hacer entre gallos y media noche como lo vienen haciendo, por eso convocamos a todos los compañeros mañana a partir de las 7:30 de la mañana a sentarnos en el Concejo Deliberante y no permitir que esto pase y desde ATE me hago cargo de lo que digo porque no podemos permitir esto”.