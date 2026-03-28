Mañana San Pedro será sede de la segunda fecha del Provincial de Mountain Bike

Este domingo, desde las 8:30 horas, se correrá la segunda fecha del Campeonato Provincial de Mountain Bike, organizada por la Municipalidad de San Pedro de Jujuy y fiscalizada por el Club Jujeño. La cita será en el predio Tierra Brava, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 34.

Todas las categorías tendrán acción en un circuito que, desde la comuna, destacan por su geografía ideal para la práctica del ciclismo de montaña. Por ello, se espera la participación de más de 120 competidores de Jujuy, además de equipos provenientes de la vecina provincia de Salta.

El terreno resulta atractivo, exigente y, a la vez, divertido. Cada vez que se realiza una actividad sobre ruedas —ya sea con motos o bicicletas—, el público responde con creces e incluso muchos llegan con un par de días de anticipación.

A partir de las 8:30 comenzarán las acreditaciones y, desde las 10:00, largarán las categorías infantiles, consideradas el semillero. Luego, a las 11:00, será el turno de la primera manga, que incluye a damas elite, damas B, damas C, damas promocionales, infantiles B, menores, cadetes, máster D y promocionales A y B.

Desde las 12:15 se disputará la segunda manga, con las categorías elite, sub 23, máster A, máster B1, máster B2, máster C y juniors.

Cabe resaltar que, dependiendo de la categoría, se informará la cantidad de giros que deberán completar en el circuito, que tendrá la modalidad XCO (Cross Country Olímpico).

Desde la comuna destacaron que se dispuso todo lo necesario para que se pueda vivir y disfrutar de una jornada a pura adrenalina, con el deporte sobre ruedas como protagonista. El predio de Tierra Brava cuenta con baños para damas y caballeros, además de diferentes sectores donde los asistentes podrán compartir una comida mientras esperan la llegada de los competidores.

El trabajo con el deporte es constante en la “Perla del Ramal”, como resultado de una fuerte política pública deportiva impulsada por el intendente Julio Bravo.