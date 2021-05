Mañana habrá una velada boxistica con cupos limitados en el estadio olímpico de Palpalá

El estadio Olímpico será epicentro del calendario anual programado de las actividades deportivas organizadas de manera conjunta entre los municipios del Gran Jujuy donde Palpalá es el mentor. Los combates iniciarán a partir de horas 20, con cupo limitado de entradas para respetar el protocolo correspondiente.

El ejecutivo Municipal de Palpalá mediante la Dirección de Deportes invita a la ciudadanía a participar de la velada de Boxeo Amateur que se realizará este viernes 7, a partir de las 20 horas, en el estadio Olímpico de la ciudad. La actividad contará con nueve peleas amateur y cuatro exhibiciones, la mima forma parte del calendario anual programado, de las actividades deportivas organizadas de manera conjunta entre los municipios del Gran Jujuy, que integran San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala

Al respecto, el director de Deportes, Daniel Luna, expresó: “Estamos iniciando las actividades deportivas organizadas en forma conjunta entre los municipios del Gran Jujuy, que conforman San Salvador de Jujuy, Palpalá y Yala. En esta oportunidad le corresponde a nuestra ciudad, donde estaremos presentando una jornada boxística, el día viernes 7 de mayo, a partir de horas 20 en el Estadio Olímpico Municipal. Próximamente, el 22 de mayo se tiene previsto realizar en ciudad capital y finalizando en Yala”.

Asimismo, el funcionario, detalló que “la actividad se desarrollará, respetando el protocolo establecido por el COE provincial, con un cupo limitado de 120 personas y entradas anticipadas que se pueden solicitar al instructor Nicolás Maidana junto a Gustavo Besin, que son los promotores de la velada pugilística”.

Participarán peleadores de Perico, San Salvador de Jujuy, Palpalá y de la provincia de Salta, en la cual se desarrollarán, 10 peleas boxísticas amateur, que son las siguientes: 0- Joaquín Vaca vs Leonardo Cayo, 1- Iván Seña vs Néstor Mendoza; 2- Lautaro Zalazar vs Ignacio Torrez; 3- Matías Burgos vs Leonardo Toconas; 4- Benjamín Aguilera vs Lautaro Medina; 5- Joaquín Herrera vs Agustín López; 6- Maximiliano Ríos vs Gabriel Burgos; 7- Nahuel Huanco vs Santiago Ramos; 8-Alan Torrez vs Mauro Ramos; 9-Rodrigo Yapura vs William Albornoz ;10- Joaquín Villarreal vs Jorge Torrez. También contará con las exhibiciones: 1-Tiziano Samán vs Joaquín Cruz; 2- Gonzalo Ruiz vs Fabricio Fernández; 3- Héctor Sánchez vs Ramón Quispe; 4- Ricardo Chacoma vs Cristian Vilca y 5- Iván Seña vs Néstor Mendoza.

Por su parte, el instructor Nicolás Maidana comentó “estaremos realizando el cuarto encuentro boxístico promocional, contamos con nueve peleas amateur y cuatro exhibiciones. Para poder presenciar el encuentro, deben adquirir sus entradas al número 3885131934 o por la página de Facebook Dojo Maidana. Representando a Palpalá, contaremos con la participación de Gonzalo “el Dragón Mendoza”, que es un deportista destacado en kick boxing y boxeo, Lautaro Salazar, estará debutando, Joaquín Herrera y Benjamín Aguilera. Para esta importante jornada, que mejor que el Estadio Olímpico, ya que este lugar, es la cúspide de la ciudad, donde se concentra toda la actividad física”.

En el tramo final resaltó que “quiero agradecer a la Municipalidad, en especial al director de Deportes Daniel Luna, que, gracias al apoyo de ellos, podemos realizar este tipo de jornada”, remarcó.

Cabe destacar que, por el contexto de pandemia, desde marzo del año 2020 se suspendieron todo tipos de eventos, para evitar aglomeraciones y es el primero que se realiza un combate oficial en la provincia después de un año, respetando el protocolo vigente de bioseguridad.