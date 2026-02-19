Mañana habrá un operativo integral de limpieza en avenida General Savio

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó que el próximo viernes 20 de febrero, a partir de las 8 horas, se llevará adelante un operativo integral de limpieza y ornamentación lumínica sobre avenida General Savio, lo que implicará restricciones parciales en la circulación vehicular.

Según detallaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, personal dependiente de la Dirección General de Higiene Urbana realizará tareas de limpieza en el tramo comprendido desde el Servicio Penitenciario de la Provincia de Jujuy hasta la curva ubicada a la altura de la estación de servicios GNC Sigma YPF Jujuy, en sentido norte a sur.

En paralelo, la Dirección de Tránsito y Transporte dispuso que, debido a los trabajos de limpieza y ornamentación lumínica que se desarrollarán en el sector, se aplicará una restricción del tránsito vehicular a media calzada, en el sentido de circulación hacia la zona sur de la ciudad, en el horario de 08:00 a 14:00 horas.

Desde el municipio solicitaron a los conductores circular con máxima precaución, respetar la señalización instalada y seguir las indicaciones del personal de tránsito que estará apostado en el lugar.

Asimismo, se pidió a la comunidad colaborar con el cuidado del espacio público y no arrojar residuos desde las ventanillas de los vehículos.

Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse al 388 3131807.