Mañana el gobernador Sadir dará el discurso de apertura del período legislativo 2026

El gobernador Carlos Sadir brindará el discurso de apertura al período legislativo este viernes 27 de febrero, desde las 17 horas.

Este viernes 27 de febrero a las 17 horas tendrá lugar la 165° Apertura de Sesiones Ordinarias en la Legislatura de Jujuy. El gobernador Carlos Sadir brindará el discurso con el que comenzará el periodo de actividad en la Casa de Piedra.

El mandatario provincial realizará un balance del último año de gestión, planteando los ejes de trabajo para el 2026, frente a los diputados y las diputadas, autoridades del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de organismos provinciales y municipales.

Tras el discurso, quedará formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias en la Legislatura de la provincia, en un acto que reafirma el compromiso institucional con el fortalecimiento democrático, el diálogo entre los poderes del Estado y la construcción de políticas públicas orientadas al desarrollo y bienestar de todos los jujeños.