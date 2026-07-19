Mamdani admitió que planea arrestar a Netanyahu si asiste a la Asamblea de la ONU

El alcalde de Nueva York, de origen musulmán, remarcó que el lugar del mandatario israelí “está en la Corte de La Haya”.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, afirmó que su administración evalúa la posibilidad de ordenar el arresto del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, si este finalmente asiste a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), programada para el próximo mes de septiembre.

En una entrevista con el New York Times, el funcionario confió que mantiene una «conversación activa» con el Departamento Legal de Nueva York para determinar si tiene autoridad para instruir al Departamento de Policía de la ciudad a detener al mandatario israelí.

Durante el reportaje con el periódico neoyorquino, el alcalde expresó que «el lugar del primer ministro Netanyahu está en La Haya»‘, en referencia a la sede de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas.

Asimismo, consideró que Netanyahu «es’un criminal de guerra, acusado por la Corte Penal Internacional», según supo la agencia Noticias Argentinas.

«Es una opinión compartida por muchos, precisamente debido a las consecuencias de sus acciones a lo largo de estos últimos años»,agregó el alcalde. De todas maneras, advirtió que cualquier actuación de la ciudad se ajustará exclusivamente al marco legal vigente y que no impulsará medidas al margen de la ley.

Netanyahu, por su parte, rechazó los dichos de Mamdani -primer alcalde musulmán de Nueva York-, y en una entrevista concedida a una radio de su país lo acusó de apoyar a Hamás, la organización política y paramilitar palestina sunita de ideología nacionalista e islamista.

AgenciaNA