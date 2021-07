“Malverde: El santo patrón”: así se verá el personaje de Rafael Amaya

El actor mexicano se unió al elenco de “Malverde: El santo patrón” tras estar alejado de las pantallas un par de años.

Rafael Amaya, recordado por su papel de Aurelio Casillas de la exitosa narcoserie “El señor de los cielos”, regresó a la actuación tras estar alejado de todo y todos debido a su adicción a las drogas.

En junio de 2021, Telemundo reveló que el actor mexicano tendrá una participación especial en la serie “Malverde: El santo patrón”, protagonizada por Pedro Fernández, Carolina Miranda y Mark Tacher.

Aunque no se tiene muchos detalles sobre el personaje que interpretará Amaya en la esperada narcoserie, se sabe que se trata de un caza recompensas cuyo nombre es ‘Teo Valenzuela’, quien en la ficción se le verá recurrir a Jesús Malverde en busca de ayuda.

Rafael Amaya en “Malverde: El santo patron”

Hace algunas semanas, la actriz Ivonne Montero compartió en su cuenta de Instagram una fotografía donde aparece Rafael luciendo un traje gris plomo con una bufanda azul marino con detalles blancos.

“Mi querido Rafa que agradable sorpresa darte la bienvenida a Malverde: el santo patrón. Después de algunos años de haber trabajado juntos volvemos a encontrarnos. Enorme placer, padrísima la escena de ayer”, escribió quien interpreta a Ángeles Serrano en la serie.

En otra fotografía compartida en Instagram se puede observar al actor mexicano luciendo un saco largo negro y unos guantes del mismo color. Con el paso de los días cada vez aparecen más pistas del personaje de Amaya en la serie “Malverde: El santo patrón”.

La historia de “Malverde: el santo patrón”

“Malverde: El santo patrón” narra la historia del bandido mexicano Jesús Malverde, un joven de Sinaloa que vivió los estragos de la guerra y los comienzos de la Revolución Mexicana. Ambientada en 1870, el programa televisivo está protagonizado por el cantante de música regional Pedro Fernández, a lado de Carolina Miranda, Mark Tacher, Alejandro Nones e Isabella Castillo.

¿Cuándo se estrena “Malverde: el santo patrón” por Telemundo?

La primera superserie de época de Telemundo “Malverde: el santo patrón” llegará a la pantalla chica a lo largo del 2021.

Aurelio Casillas: ¿Aurelio Casillas lo llevó a caer en las adicciones?

En la entrevista con el programa “Hoy Día”, el protagonista de “El señor de los cielos” conversó acerca de los progresos que ha vivido desde comenzó su rehabilitación. “Estoy viviendo el ‘solo por hoy’ porque soy un alcohólico en recuperación”, confesó.

“Yo estaba perdido, estaba aislado del mundo, estaba enojado con todos, pero no era yo. Antes de perdonar a los demás, me perdono a mí mismo”, admitió Amaya.

El actor aprovechó la entrevista para desmentir los rumores de hace algún tiempo que señalaban que su personaje del narcotraficante Aurelio Casillas, fue el responsable de que cayera en desgracia por casi dos años.

“No fue el personaje, fui yo; la decisión fue mía, no era Aurelio; se entrena para dejar el personaje en el clóset, pero sí me dejé llevar por muchas cosas como la vanidad, el materialismo y el ego”, dijo en la entrevista donde también señaló que su caída en las adicciones se debió principalmente a su comportamiento en ese entonces y el no saber lidiar con la fama de forma repentina. “Era no importarme, no tener compromiso con la vida, con el trabajo, con mis amigos, con nada”, confesó el artista.

“No hay un manual para ser famoso, para que te eleven el ego, porque el ego y la confianza son los peores enemigos del talento. […] No tenía mucha responsabilidad en muchos aspectos… Fui yo, traía arrastrando muchos problemas sin saberlo…”, puntualizó.

Finalmente, sobre su proceso de recuperación, Amaya dijo que “Es un proceso de día a día. Desde que me levanto le doy gracias a Dios y le pido que me dé fuerza, y cuando me acuesto le vuelvo a agradecer. Antes era muy agnóstico y no creía en Dios, así de tan mal estaba mi situación. Me daba vergüenza verme al espejo”.

Cómo superó Rafael Amaya sus adicciones

Rafael Amaya, quien fuera “Aurelio Casillas” de “El señor de los cielos”, pudo salir del centro de rehabilitación el 22 de diciembre del año pasado con la ayuda de Chávez, el apoyo de sus padres en Culiacán, Sinaloa, del cantante Roberto Tapia y, sobre todo, de las ganas que tenía de salir del hoyo de las adicciones.

“Sí, ha sido una buena opción (ingresar a la clínica de Julio César Chávez), pero sobre todo las ganas de él, la disposición y la humildad”, dijo el hijo de Julio César Chávez.

El intérprete de 43 años pudo pasar la Navidad con su familia y amigos. Tiempo después se confirmó su regreso a la televisión.

Cuánto tiempo estuvo alejado de las telenovelas

El actor mexicano ha estado fuera de las telenovelas desde hace dos años por sus adicciones a las drogas y el alcohol.

