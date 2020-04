Malos tratos en el hospital Paterson: Una mamá denunció que no quisieron atender a su hijo de un año

Se trata de Ariana Romero, una vecina de la ciudad de San Pedro de Jujuy, quien tuvo que deambular con su hijo de un año para que sea atendido.

El niño tenía un derramado de sangre pero lo diagnosticaron gastroenteritis, a esto se suma el maltrato que sufrió por parte de una enfermera de la guardia del hospital Guillermo Paterson.

La mamá del niño contó que hace tres semanas tiene a su hijo con diarrea y lo llevó al hospital donde le dijeron que no podían ingresar por la emergencia sanitaria. Posteriormente lo llevo a la guardia de La Esperanza donde la profesional que lo atendió, le diagnosticó una simple gastroenteritis y la envió a la casa con medicamentos que no era para un menor, eran muy fuertes dijo.

“Lo vieron distintos médicos, la hicieron recorrer distintos puestos de salud y no encontraron lo que tenían, por eso tuve que juntar plata para poder pagar un médico, en los análisis le da que está derramando sangre en la materia fecal”, siguió relatando.

Dijo además sobre esta situación, “no es posible que ande así pidiendo ayuda, el municipio se lavó las manos y la Policía me detuvieron porque no coincide mi número de DNI, no me dejan circular y esto con mi hijo enfermo”.

“Ahora me queda llevarle los análisis al doctor Fernández, gracias a Dios lo agarró a tiempo, ya que tuve que buscar a otros médicos, porque siempre me enviaban a que lo haga atender con un médico público y los médicos no hicieron nada estando en riego la salud de mi hijo que tiene un año”, contaba Ariana.

En otra parte de la nota hablo lo que le pasó en el nosocomio, “en la guardia del hospital no nos dejaron pasar, porque me dijeron que si no es dengue, si no es urgencia, si no es coronavirus ellos no atienden, encima me tocó una enfermera muy mal humorada en el hospital Paterson, porque yo pedía por favor que un gastroenterólogo atienda a mi hijo, casi me saca empujándome, no sé el nombre pero no es la primera vez que atiende de esta manera”.

Finalmente pidió la madre, “espero que esto que me pasó no le suceda a nadie más y espero que sea mejor la atención o que cambie y que no solamente es el problema del dengue, también hay otros problemas de salud para que atiendan”.

Pedro Álvarez – Corresponsal SPJ