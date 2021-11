Malestar de trabajadores del volante de San Pedro por falta de pagos de los abonos estudiantiles

Amenazaron de que si esto prosigue el próximo período lectivo no van a transportar a los escolares dado que les genera un problema tener que hacer largas esperas para poder cobrar.

El referente de la Cooperativa de Taxi Compartidos de San Pedro Roberto Vázquez comentó, “hay muchas cosas que venimos arrastrando de todo el año, especialmente el tema del boleto estudiantes que, cuando los compañeros se apersonan a cobrar, nos hacen ir a las 15 horas de la tarde para hacer una fila que al final nos terminan atendiendo 16:30 de la tarde, no entendemos el porqué de la demora, pero en fin, el día viernes se suscitó un problema importante porque de 40 compañero aproximadamente 20 cobraron y alguien salió y dijo, no hay más plata lo que causó mucha molestia entre los compañeros y por supuesto no es la primera vez que pasa, que es prácticamente de todos los viernes, pero vemos que prácticamente los estacionamiento pagos están al 100% y o sea que todo ese dinero tiene que ir exclusivamente para los boletos estudiantiles, así que no entendemos porque dicen que no hay plata”.

Luego Vázquez agregó, “los compañero nos avisaron y fuimos desde el sindicato y hablamos con lo que están en transporte y encargados del dinero de los bonos y le hicimos el reclamo de porque no había plata y ellos nos decían que no disponían del mismo, pero como no van a disponer si sobra el dinero para pagar los bonos y a parte no hay muchos bonos en circulación, también reclamamos porque demoran tanto en controlar los bonos y la boleta para que puedan cobrar, esto es un problema de todos los viernes, ya fuimos al Concejo Deliberante y pedimos a los concejales que intervengan que haya otro día más para pagar los bonos”.

Luego prosiguió explicando sobre esta problemática, “también se consiguió que los jueves también se pague, así que el próximo jueves ya pueden ir a cobrar los bonos los compañeros, jueves y viernes para que no ocurra el tema de hacer largas fila y esperar, porque no entendemos porque lo hacen esperar tanto a los compañeros ya que hay mucho malestar en el sector, se está hablando de no recibir los bonitos el próximo año debido a esta situación de que no te pagan porque hay compañeros que fueron con 45 bonitos y le decían que eran muchos y que no le iban a pagar todos los bonos, así que no entendemos lo que está sucediendo y de quien es la responsabilidad de todo esto y si el intendente desconoce a través del medio se tiene que enterar”.

Para finalizar remarcó, “tuvimos muchas reuniones con los concejales, no se ha solucionado nada y está es la situación con la que estamos llegando a fin de año ya van a terminar las clases y seguimos con las mismas problemáticas, se está hablando en el sector de no recibir los bonitos por esto que día a día surge y las medidas a seguir se van a determinar en una asamblea con todos los delegados que si esto continua es probable no recibir los bonitos el próximo año”.